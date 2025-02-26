Лучшие объективы для Sony в 2025 году

Я выбрал лучшие объективы для фотоаппаратов и камер Sony, исходя из того, для чего большинство владельцев используют эту камеру, а именно для свадебной, событийной и светской фотосъемки.

Я думаю, что Sony — идеальная камера для свадебной, социальной и событийной фотографии. И я, конечно, не единственный, если верить фанатам камеры. Ее 30-мегапиксельное разрешение более чем достаточно для такого рода приложений, и это достойный шаг вперед по сравнению с 24-мегапиксельным разрешением, которое можно найти у многих ее конкурентов. Что еще лучше, Sony вложила в эту камеру несколько действительно хороших технологий автофокусировки, таких как автофокусировка по лицу/глазам и отслеживание в реальном времени, которые дают вам отличный процент попаданий, когда в кадре есть люди.

26.02.2025 Обновление Рейтинг обновлен по состоянию на февраль 2025 года

Я уверен, что вам не нужно говорить, что свадебная, социальная и событийная фотография больше не заключается в съемке фотографий. Учитывая гибридную съемку, A7 IV также идеально подходит для видео. В отличие от Alpha с более высоким разрешением, включая A7R V , она по-прежнему может снимать сверхдискретизированное полноэкранное 4K для наилучшего качества без кроп-фактора, и, следовательно, не ограничивая широкоугольный потенциал объектива. В конечном счете, Sony A7 IV — одна из лучших профессиональных камер и, возможно, одна из лучших камер для киносъемки . Камеры с самым высоким разрешением отлично подходят для фотографий, но более ограничены для видеосъемки. Поэтому стоит покупать объективы, которые следуют этому примеру.

Ожидания клиентов могут быть астрономическими для такого рода фотографии, поэтому я думаю, что объективы Sony G Master, хотя и дорогие, являются одними из лучших объективов Sony , которые можно приобрести. Конечно, вам не нужно приобретать все объективы из моего списка, и всем нам в наши дни нужно следить за бюджетом, поэтому я включил несколько отличных альтернатив Sigma , которые обеспечивают превосходную производительность по более низкой цене.

1 Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art Всем нужен стандартный зум, и недавно обновленный Sigma Mark II просто великолепен

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Фокусное расстояние: 24-70 мм

Максимальная диафрагма: f/2.8

Элементы/группы: 19/15

Лепестки диафрагмы: 11

Стабилизатор: Нет

Минимальное расстояние фокусировки: 0,17 м (W) 0,34 м (T)

Максимальное увеличение: 0,37-0,25x

Резьба фильтра: 82 мм

Размеры (ШxД): 88 x 122 мм

Вес: 735 г Плюсы Стекло и сборка высшего качества

Кольцо диафрагмы и кнопки Fn

Сверхбыстрая автофокусировка Минусы Ограниченные возможности крепления

Нет оптического стабилизатора

Типичный удлиняющийся внутренний ствол

В прошлую эпоху, когда у меня была зеркальная камера, Sigma 24-70mm Art был моим основным объективом для повседневной съемки, и мне он нравился. Оригинальная версия зума «DN» для беззеркальных камер была заметным улучшением, а этот обновленный Mark II стал еще лучше. Он имеет переработанный оптический путь для большей резкости от края до края, а также для уменьшения сагиттальной комы, поэтому точечные световые точки не принимают неправильных форм. Наряду с превосходной резкостью объектив обеспечивает плавное боке , качество которого улучшается за счет особенно хорошо скругленной 11-лепестковой диафрагмы.

Мне очень нравится управление этим объективом. Дополнения по сравнению с оригиналом включают кольцо управления диафрагмой, которое поставляется в комплекте с переключателем щелчка/отпускания и блокирующим переключателем для предотвращения случайного срабатывания. Опция отпускания отлично подходит для съемки видео, и объектив также был разработан для минимизации фокусного дыхания. Это еще один пункт, отмеченный галочкой для съемки видео. Mark II также дублирует кнопки функций AF-L, идеально подходящие как для портретной, так и для альбомной ориентации съемки, и их можно настроить для других функций в меню камеры, где это доступно.

Автофокусировка примерно в три раза быстрее, чем в оригинальном объективе, и хорошо справляется с отслеживанием движущихся объектов благодаря двигателю HLA (High-response Linear Actuator). В целом, это блестящий объектив для повседневной съемки, и я бы даже сказал, что он почти так же хорош, как Sony FE 24-70mm F2.8 G Master II , который стоит примерно в два раза дороже. Этот Sigma — просто находка за такую ​​цену.

2 Sony FE 16-35 мм f/2.8 G Master Лучший широкоугольный объектив для Sony

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Фокусное расстояние: 16-35 мм

Максимальная диафрагма: f/2.8

Элементы/группы: 16/13

Лепестки диафрагмы: 11

Стабилизатор: Нет

Минимальное расстояние фокусировки: 0,28м

Максимальное увеличение: 0,19x

Резьба фильтра: 82 мм

Размеры (ШxД): 89×122 мм

Вес: 680 г Плюсы Великолепное качество изображения+

Безупречное качество сборки Минусы Нет оптического стабилизатора изображения SteadyShot

Дорого

Благодаря экзотическому стеклу, включающему два сверхточных элемента XA (Extreme Aspherical), объектив Sony FE 16-35mm f/2.8 G Master был самым высококачественным широкоугольным зум-объективом Sony до появления еще более широкоугольного Sony FE 12-24mm f/2.8 G Master .

Однако для событийной фотографии мы считаем, что 12-24 мм слишком широкоугольный. Однако этот 16-35 мм может использоваться как сверхширокоугольный объектив и как полуширокоугольный повседневный объектив. Для съемки в помещении это идеальный «стандартный» объектив.

Другие особенности включают наноструктурное покрытие, фтористое покрытие Keep Clean на переднем элементе и обширные погодные уплотнения. Есть быстрая и постоянная диафрагма f/2.8, и при закрытии диафрагмы диафрагма остается чрезвычайно хорошо скругленной благодаря 11-лепестковой диафрагме.

Система автофокусировки DDSSM невероятно точна, а объектив также оснащен настраиваемой кнопкой удержания фокуса на корпусе. Однако он дорогой, поэтому вы также можете рассмотреть довольно хороший и гораздо более дешевый Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD .

3 Sony FE 70-200mm f/2.8 G Master OSS Потенциально один из самых полезных объективов для свадеб и мероприятий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Байонет: Sony FE

Элементы/группы элементов: 23/18

Лепестков диафрагмы: 11

Автофокус: RDSSM + LM

Стабилизация: Да

Минимальное расстояние фокусировки: 0,96 м

Максимальное увеличение: 0,25x

Диаметр резьбы фильтра: 77 мм

Размеры (ШxД): 88×200 мм

Вес: 1,48 кг Плюсы Отличное качество сборки

В целом хорошее качество изображения

Отличная управляемость Минусы У стабилизации только 2 ступени

Автофокус не самый быстрый в классе

Средняя резкость угла

Почему 70-200 мм f/2.8? Потому что более длинный фокусный диапазон идеален, когда вы не можете приблизиться к объектам съемки (очень частое явление на свадьбах!), а также потому, что максимальная диафрагма f/2.8 может обеспечить очень малую глубину резкости, особенно при 200 мм.

Во многих отношениях 70-200 мм f/2.8 — лучший портретный объектив, чем настоящий портретный объектив! Sony FE 70-200 мм f/2.8 G Master OSS — это действительно хорошо оснащенная оптика с одним двухсторонним элементом XA (Extreme Aspherical), двумя другими асферическими элементами, четырьмя элементами ED (Extra-low Dispersion) и двумя элементами Super ED.

Система автофокусировки не одна, а две, включающие двойной линейный двигатель плюс RDSSM (Ring Drive Super Sonic wave Motor), последний используется для более тяжелых передних фокусных групп. Конструкция полностью защищена от непогоды и включает фтористое покрытие на переднем элементе.

Управление особенно утонченное, с ограничителем диапазона автофокусировки, настраиваемыми кнопками удержания фокуса и двухрежимной стабилизацией для статических и панорамных снимков. Все это выливается в достойную производительность.

Резкость изображения очень хорошая на открытой диафрагме f/2.8, во всем диапазоне зума, становясь превосходной на f/4. Цветовая окантовка минимальна, но искажения немного хуже, чем в среднем для этого типа объектива. Вы также можете взглянуть на гораздо более дешевый Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD .

4 Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN OS Sport Топовый ультрателеобъектив Sigma становится беззеркальным

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Фокусное расстояние: 150-600 мм

Максимальная диафрагма: f/5-6.3

Элементы/группы: 25/15

Лепестки диафрагмы: 9

Стабилизатор: Да

Минимальное расстояние фокусировки: 0,58–2,8 м

Максимальное увеличение: 0,34x

Резьба фильтра: 95 мм

Размеры (ШxД): 109,4 x 265,6 мм

Вес: 2100 г. Плюсы Превосходная резкость

Один из немногих вариантов беззеркалки Минусы Толстый и тяжелый

Несъемный штативный воротник

Версия ‘DG’ этого объектива для цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon долгое время была моим любимым ультра- телеобъективом с переменным фокусным расстоянием, благодаря его великолепной универсальной производительности и качеству изображения, упакованным в прочную защищенную от непогоды конструкцию. Это не просто незначительное изменение, версия ‘DN’ для беззеркальных фотокамер Sony основана на полностью переработанном дизайне, и, хотя это все еще увесистый зверь, он значительно легче оригинального объектива. Он великолепно подходит для съемки птиц, авиашоу, дикой природы и всевозможных спортивных мероприятий.

Автофокус отличный, очень быстрый и бесшумный, и он может в полной мере использовать возможности Eye AF от Sony и расширенные возможности отслеживания. Мне особенно нравятся тактильные кольца зума и фокусировки, а также то, что две пользовательские настройки для скорости автофокусировки и интенсивности стабилизации можно настроить с помощью дополнительной USB-док-станции Sigma.

Еще одна приятная новая функция в беззеркальной версии объектива DN — это управление крутящим моментом Zoom Torque, для регулировки сопротивления кольца зума. Это дает возможность плавной регулировки или более жесткого управления, что делает объектив менее восприимчивым к ползучести зума.

5 Sony FE 50 мм f/1.4 GM Лучший Sony 50 мм почти для всех

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Крепление: Sony FE

Полный кадр: Да

Стабилизация изображения: Нет

Автофокус: Да

Конструкция: 14 элементов в 11 группах

Лепестки диафрагмы: 11

Диафрагма: f/1.4 — f/16

Минимальное расст. фокусировки: 0,45м

Максимальный коэфф. увеличения: 0,15x

Размер фильтра: 67 мм

Вес: 516 г Плюсы Очень четкие результаты в центре

Быстрая и тихая автофокусировка

Водо- и пыленепроницаемый Минусы Дорогой

Некоторое виньетирование на более широких диафрагмах

Sony FE 50mm f/1.4 — это объектив, который больше всего подходит большинству фотографов Sony, впечатляюще легкий и компактный, но при этом не идущий ни на шаг в ущерб оптическому качеству, этот объектив почти идеален, когда дело касается резкости в центре. С небольшим падением к краям кадра и некоторым виньетированием на открытой диафрагме этот объектив получает почти высшую оценку.

50-миллиметровая перспектива предлагает очень универсальное фокусное расстояние, и это определенно объектив, который можно оставить на камере на мгновение. Если вам не нужна дополнительная диафрагма или дополнительный размер, вес или значительная стоимость FE 50mm f/1.2 GM, то Sony FE 50mm f/1.4 отлично вам подойдет.

К сожалению, недостатком является то, что объектив дорогой по сравнению с аналогичными конкурентами, и есть гораздо более дешевые сторонние стекла, которые дадут похожие визуальные результаты. Однако мало кто из них имеет такой же размер и вес, молниеносную автофокусировку и прочную влагостойкую конструкцию, как этот объектив.

6 Sony FE 35mm f/1.4 G Master Лучший объектив для уличной фотографии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Байонет: Sony FE

Элементы/группы элементов: 14/10

Лепестков диафрагмы: 11

Автофокус: Ультразвуковой мотор

Стабилизация: Нет

Минимальное расстояние фокусировки: 0,27 м авто, 0,25 м ручной

Максимальное увеличение: 0,23x

Диаметр резьбы фильтра: 67 мм

Размеры (ШxД): 76×96 мм

Вес: 524 г Плюсы Двойные моторы XD AF

Шикарная оптика Минусы Небольшой, но компактным назвать сложно

Цена

И зум 24-70 мм, и 16-35 мм оба покрывают фокусное расстояние 35 мм, но ни один из них не даст результатов, которые может этот объектив. Фикс-объектив 35 мм часто считается идеальным объективом для уличной съемки, он обеспечивает полуширокий угол обзора для широкого спектра объектов, а максимальная диафрагма f/1.4 этого объектива сочетает в себе широкий обзор с сильным размытием фона для уникальных портретов в условиях окружающей среды.

Это очень универсальный объектив, подходящий для всего: от портретов и свадеб до пейзажей и астрофотографии. Как и ожидалось, он недешев, но обеспечивает впечатляющие оптические характеристики.

Это не самый маленький 35-миллиметровый фикс-объектив, который мы видели, но его управление действительно впечатляет: идеально сбалансированное кольцо диафрагмы с функцией «отщелкивания» для видеосъемки, а также плавное и легкое кольцо фокусировки.

Это прекрасный объектив, но он неизбежно имеет высокую цену. В качестве альтернативы, почему бы не рассмотреть миниатюрный Sony FE 40mm f/2.5 G ? Он далеко не такой быстрый, но он легкий и им легко снимать, и он может быть идеальным для съемок на подвесе — и у него также есть дощелкивающееся кольцо диафрагмы.

7 Sony FE 85 мм f/1.4 GM Лучший объектив для портретной фотографии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Фокусное расстояние: 85 мм

Максимальная диафрагма: f/1.4

Элементы/группы: 13/10

Лепестки диафрагмы: 11

Стабилизатор: Нет

Минимальное расст. фокусировки: 0,8 м

Макс. увеличение: 0,12x

Резьба фильтра: 77 мм

Размеры (ШxД): 90×108 мм

Вес: 820 г Плюсы Потрясающее качество изображения

Высококлассная управляемость

Высококачественная сборка Минусы Вес и цена

Портретный объектив практически необходим для тех, кто снимает свадьбы и мероприятия. Фокусное расстояние 85 мм обеспечивает естественные перспективы лиц, а максимальная диафрагма f/1.4 дает красивое размытие фона, помогая выделить главный объект на размытом фоне.

Помимо невероятной резкости, качество боке удивительно мягкое и мечтательное, и остается таким даже при небольшом прикрытии диафрагмы, чему способствует очень хорошо скругленная 11-лепестковая диафрагма.

Это, несомненно, очень дорогой объектив, но его производительность более чем оправдывает стоимость. Однако, говоря о стоимости, есть более дешевый вариант, который почти так же хорош. Sony 85mm f/1.8 немного проигрывает в максимальной диафрагме, но он легче и дешевле и сам по себе является довольно звездным исполнителем.

8 Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS Лучший объектив Sony для макросъемки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Байонет: Sony FE

Элементы/группы элементов: 15/11

Лепестков диафрагмы: 9

Автофокус: DDSSM

Стабилизация: Да

Минимальное расстояние фокусировки: 0,28 м

Максимальное увеличение: 1,0x

Диаметр резьбы фильтра: 62 мм

Размеры (ШxД): 79×131 мм

Вес: 602 г Плюсы Увеличение 1,0x

Высокоточная автоматическая и ручная фокусировка

Отличное качество сборки и управляемость Минусы Слабая стабилизация для полноценной макро

Достаточно дорогой для своего класса

Большинство объективов в нашем списке будут фокусироваться достаточно близко для цветов и украшений, но если вы хотите запечатлеть что-то столь маленькое, как кольцо, вам понадобится подходящий макрообъектив . При минимальном фокусном расстоянии 0,28 метра объектив Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS обеспечивает полное 1,0-кратное или 1:1 увеличение.

По сути, это означает, что мелкие объекты воспроизводятся на датчике изображения камеры в полном размере. Естественно, если вы заполняете весь кадр изображения чем-то таким маленьким, как почтовая марка, потенциал для значительного увеличения мелких деталей огромен.

Этот прекрасно сконструированный объектив обладает такими преимуществами, как настраиваемая кнопка удержания фокусировки, переключатель ограничителя диапазона автофокусировки и оптическая система стабилизации изображения SteadyShot.

Учитывая, что ручная фокусировка часто предпочтительна для съемки экстремально крупным планом, в кольце фокусировки также есть удобный механизм push-pull для переключения между автоматическим и ручным режимами фокусировки. Он довольно большой и дорогой, но имейте в виду, что его можно использовать и как портретный объектив. Вы не получите такого же размытия фона от его меньшей максимальной диафрагмы f/2.8, но вы все равно получите ту же лестную портретную перспективу.

9 Sigma 14mm f/1.4 DG DN Art Лучший объектив Sony для астрофотографии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Фокусное расстояние: 14 мм

Макс. диафрагма: f/1.4

Лепестки диафрагмы: 11

Стабилизатор: Нет

Мин. расстояние фокусировки: 0,3 м

Макс. увеличение: 0,08x

Резьба фильтра: Нет (слот для геля сзади)

Размеры (ШxД): 101×150 мм

Вес: 1170 г. Плюсы Чрезвычайно широкий угол обзора

Сверхбыстрая максимальная диафрагма

Высокое качество сборки Минусы Большой и тяжелый

Это зверь среди объективов, разработанный для астрофотографов, предлагающий впечатляющую максимальную диафрагму f/1.4 с ультрашироким фокусным расстоянием 14 мм, что отлично подходит для фотографирования ночных пейзажей Млечного Пути. Предыдущий 14-миллиметровый объектив Sigma для цифровых зеркальных камер мог справиться только с f/1.8, поэтому эта версия, предназначенная только для беззеркальных камер, является мировым рекордсменом. Его светосила проявляет себя после наступления темноты, но это не одноцелевой объектив — он также отлично подходит для съемки пейзажей, городских пейзажей и архитектурных интерьеров, обеспечивая потрясающее качество изображения, подкрепленное превосходной управляемостью и превосходным качеством сборки. В наших лабораторных испытаниях мы отметили, что уровни резкости совершенно превосходны по всему кадру, даже при съемке с широко открытой диафрагмой f/1.4.

Как выбрать лучший объектив для Sony

A7R III и A7R IV, как и все камеры Alpha 7, используют крепление объектива Sony E. Собственные объективы Sony с креплением E имеют в названии модели либо FE, либо E: все они работают с A7R III и A7R IV. Объективы FE предназначены для использования с полнокадровыми камерами Sony, включая A7R III и A7R IV, поэтому они должны быть вашим первым выбором. Если вы покупаете объектив стороннего производителя с креплением E, убедитесь, что объектив предназначен для использования с полнокадровыми камерами Sony.

Объективы Sony с префиксом E (а не FE) предназначены для камер формата APS-C, таких как серия A6000. На A7R III и A7R IV они создают обрезанное изображение, поэтому они не являются идеальным выбором.