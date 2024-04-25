Rotwood: новая увлекательная кооперативная игра от Klei

Rotwood вышла сегодня в раннем доступе в Steam всего за 420 рублей (378 со скидкой). Я поиграл в нее всего час, но уже готов порекомендовать своим друзьям. Это неплохой вариант инвестировать в кооп на будущее, учитывая, как мало подобных игр предлагает опыт на четверых, но и соло в ней бегать мне тоже понравилось. А еще я давний поклонник Klei.

На момент написания этой статьи игра уже успела получить «очень положительный» рейтинг в Steam на основании 385 обзоров:

Битемапный Monster Hunter World, облачённый в форму рогалика с отменным визуальным стилем. Боёвка не сказать, что глубокая, но аддиктивная и даёт место развернуться, мало сетов брони, мало оружия, мало всего. Ранний доступ, ждем контент, он тут критически нужен. RDFX



Не сильно кусающийся ценник прям порадовал. Сейчас за 350 рублей сложно будет найти что-то лучше. Yae Booso Buck

Сам рогалик построен довольно типично. Вы зачищаете от врагов 2,5D лесные поляны в одном биоме, потом в следующем, где их будет уже больше, а еще можно наткнуться на мерчанта или какой-нибудь приятный сюрприз. После зачистки локации игрок иногда получает в награду улучшение героя. Поначалу это всякая мелочь — ускорение при входе в локацию, бонусный снаряд после каждых трех мили-атак — но, как и в таких играх, как Slay the Spire и Risk of Rain, ваш ДПС увеличивается по мере того, как вы накапливаете и обновляете способности. К тому времени, как я добрался до первого босса, первая моя тяжелая атака нанесла каждому врагу 500 хитов.

Чтобы пройти локацию и разблокировать следующую, вам нужно зачистить ее полностью за одну жизнь, победив мини-босса и главного босса со всего одной хилкой на забег. Кайтить довольно легко, но если по вам прилетит, то очень чувствительно. Стоит только немного отвлечься — и вы труп, а в игре еще есть система повышения сложности.

Если не считать сообщения «нажмите F8, чтобы отправить отзыв» в нижней части экрана, Rotwood не выглядит на ранний доступ — недоделки мне не встречались. Приглушенные цвета и округлые мультяшные формы фирменного художественного стиля Klei, возможно, нравятся не всем, но в любом случае дизайн оригинальный и понятный, а персонажи милые, но не чересчур.

Незавершенность Rotwood выражена главным образом в ее продолжительности. В раннем доступе открыты четыре биома с мини- и главными боссами, а также четыре класса оружия. По оценкам Klei, на освоение доступного контента уйдет от 10 до 25 часов.

В течение ближайших двух лет раннего доступа в Rotwood будет добавлено еще много всего, и разработчик будет увеличивать цену на игру по мере внедрения доработок. Rotwood сейчас оценен в 420 рублей, на которые еще дают скидку 10%.

Я обычно не увлекаюсь играми в раннем доступе (только над Baldur’s gate 3 я чах с самого начала) — пусть кто-нибудь другой бета-тестит, почему бы просто не получить версию 1.0 по готовности? Но Rotwood создан для того, чтобы его можно было проходить снова и снова, так что есть смысл добавить ее в библиотеку со скидкой, чтоб вернуться к ней через годик.

Источник — pcgamer.com