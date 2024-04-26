Выход Resident Evil 9 с открытым миром отложен

Resident Evil 9, следующая часть серии хорроров на выживание студии CAPCOM, которая, по слухам, будет иметь функционал открытого мира, по-видимому, была отложена, и может пропустить окно выпуска в 2025 году.

На сервере Discord The Snitch известный инсайдер сообщил, что последние несколько месяцев до него доходили слухи о том, что девятая часть серии была отложена по неустановленным причинам и больше не нацелена на выпуск в 2025 году. Хотя это может показаться плохой новостью, инсайдер отметил, что можно особо не волноваться, поскольку внутренние задержки вполне типичны для серии. Хотя информатор не смог это подтвердить, было высказано предположение, что еще одна часть серии может быть анонсирована и выпущена до выхода Resident Evil 9. Учитывая, что CAPCOM в последние несколько лет постоянно выпускает ремейки прошлых частей франшизы, эта игра может как раз оказаться одним из них. Если японский издатель не вернется к переработке первой части серии, следующими претендентами на переиздание должны быть Code Veronica и Resident Evil 5.

После выхода The Village, последней части основной серии, в прошлом году CAPCOM выпустила ремейк Resident Evil 4. Он получился высококачественным, но оставил после себя чувство, что можно было бы сделать больше, как, например, считают в этом обзоре на wccftech:

Resident Evil 4 стал жестким испытанием навыков CAPCOM по созданию ремейков, и, к сожалению, они немного не дотянули. У игры есть незначительные проблемы в механике, и она не изобретает и не совершенствует исходный материал так смело, как мы могли бы надеяться. Тем не менее, CAPCOM ничего не сломали — это по-прежнему увлекательное, изобретательное и захватывающее приключение, невероятным образом поднятое до современного технического уровня. Новый Resident Evil 4 зайдет поклонникам серии, просто не ждите чересчур многого, и завышенные ожидания не испортят вам настроение.

Источник — wccftech.com