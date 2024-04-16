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Pro-версии iPhone 16 поборют блики при помощи ALD

Максим Тарков Максим Тарков
16.04.2024
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Pro-версии iPhone 16 поборют блики

Мы получили уже несколько сообщений о том, что Apple планирует привнести различные улучшения в камеры в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, включая обновление тетрапризмы до уменьшенной версии и совершенно новый сенсор Sony для основного объектива. Компания также нацелена решить проблему бликов на своих будущих моделях премиум-класса. Согласно последним слухам, для смягчения этого эффекта и одновременного улучшения качества изображения будет использоваться специальное «атомное» покрытие (ALD).

Покрытие таким методом имеет толщину всего несколько нанометров и может наноситься на объективы фотоаппаратов. Эту технологию также можно использовать на неровных поверхностях, таких как изогнутые линзы, что позволяет предположить, что у Apple не будет накладок с качеством камер при проверке iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.Типстер Yeux1122 из корейского блога Naver утверждает, что добавление этой функции в будущие телефоны уменьшит блики на линзах, то есть эффект, при котором камера фиксирует яркие пятна, существенно ухудшая качество изображения.

К счастью, покрытие ALD призвано действовать как фильтр, уменьшая этот эффект на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. AppleInsider сообщает, что эта технология уже тестируется производителями автомобилей, чтобы уменьшить ошибки, вызванные бликами в камерах, используемых электромобилями для контроля полосы движения. Хотя ожидается общее улучшение качества изображения, типстер не упоминает конкретные преимущества, которые получат будущие флагманы. Камеры iPhone— это одна из областей, в которой Apple продолжает демонстрировать невероятные успехи все последние годы. Кажется, что обогнать ее по крайней мере в этом аспекте конкурентам становится все сложней.

Однако, к несчастью для компании, покрытие ALD не защищено никакими патентами, а это означает, что фишку смогут повторить на своих устройствах другие технологические гиганты. Будет крайне удивительно, если в начале следующего года китайские производители смартфонов не примут эстафету и не применят ALD на своих флагманах, вступив в активную борьбу с iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max на фотофронте.

Источник — wccftech.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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