Star Wars Outlaws: Джабба Хатт потребует доплат

В Star Wars Outlaws, грядущей игре с открытым миром, нельзя будет выполнять сюжетные задания Джаббы Хатта, если не купить более дорогие издания.

Star Wars Outlaws, первая игра с открытым миром, созданная по франшизе «Звездные войны», подверглась критике из-за спорного подхода сезонному пропуску. Сюжетная миссия с участием Джаббы Хатта не будет доступна тем, кто купит стандартную версию игры за 69,99 долларов.

По данным IGN, в официальном описании боевого пропуска Star Wars Outlaws указано, что дополнительные сюжетные миссии будут доступны не всем игрокам. «Разнообразьте свое путешествие по галактике с Season Pass, — говорится в описании. — Разблокируйте два дополнительных сюжетных задания, которые появятся после выхода игры — эксклюзивную миссию первого дня с Джаббой и дополнительные косметические предметы для Кей и Никс». Игроки, оформившие предварительный заказ на версии Gold (109,99 долларов) или Ultimate (129,99 долларов), либо оформившие подписку Ubisoft+ Premium (17,99 долларов в месяц), получат доступ к Star Wars Outlaws за три дня до даты ее официального релиза 30 августа.

Возможность выбора того, работать на Джаббу Хатта или предать его, была одним из преимуществ Star Wars Outlaws, и она больше всего воодушевила давних поклонников франшизы. В настоящее время издатель видеоигры, Ubisoft, не уточнил, какая часть сюжетной миссии Джаббы Хатта будет заблокирована сезонным абонементом, но официальное описание звучит так, будто персонажу придется обойтись без первой встречи с межгалактическим криминальным авторитетом.

Судя по формулировке, вполне возможно, что сюжетная миссия Джаббы Хатта может стать временным эксклюзивом для тех, кто оформил предзаказ на Star Wars Outlaws, но пока непонятно, будет ли срок ограничен тремя днями или больше для тех, у кого версия игры выше базовой. Если судить по Suicide Squad, то есть риск заплатить за ранний доступ впустую, если игра не заработает должным образом при запуске. Тем временем, сообщество игроков возмущается подходом Ubisoft, которая уже находится в опале из-за спорного закрытия доступа к The Crew, лишившего людей цифрового права собственности на многопользовательскую гонку с открытым миром.

Star Wars Outlaws выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК 30 августа. Игра разработана компанией Massive Entertainment, которая ранее работала над Avatar: Frontiers of Pandora и Tom Clancy’s The Division 2. Действие происходит между событиями «Империя наносит ответный удар» и «Возвращением джедая» .

Источник — cbr.com