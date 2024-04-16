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Redmi K70 Ultra получит флагманский чип Dimensity 9300+

Максим Тарков Максим Тарков
16.04.2024
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Redmi K70 Ultra получит флагманский чип Dimensity 9300+

После недавнего дебюта флагманского смартфона Redmi Turbo 3 на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 в Китае дочерний бренд Xiaomi находится в процессе работы над новым высокопроизводительным телефоном под названием Redmi K70 Ultra. По слухам, в отличие от Redmi Turbo 3, это новое устройство будет оснащено флагманским процессором MediaTek.

Один из информаторов с Weibo раскрыл некоторые ключевые подробности об устройстве. По его словам, Redmi K70 Ultra будет оснащен чипсетом Dimensity 9300+, обновленной версией Dimensity 9300, дебют которой пришелся еще на ноябрь 2023 года. Ожидается, что этот новый чип появится также на будущих моделях Vivo X100s и X100s Pro, которые, по слухам, будет выпущены в мае на территории Китая.

В сообщении также указано, что устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой, и еще двумя датчиками — сверхширокоугольным и макро. В качестве дисплея будет использован OLED-экран с разрешением 1,5K и выделенным графическим процессором, который должен обеспечить хорошее качество изображения и игр. Ожидается, что телефон будет оснащен невероятно быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, металлическим корпусом со стеклянной задней панелью и вариантами оснащения до 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Он также будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мАч.

K70 Ultra будет доступен в Китае, а Xiaomi 14T Pro будет ориентирован на глобальные рынки и может получить некоторые дополнительные функции, которых нет у K70 Ultra.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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