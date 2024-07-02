Spotify тестирует экстренные оповещения

Компания Spotify занимается разработкой функции оповещения о чрезвычайных ситуациях, хотя проект пока находится на стадии начального тестирования. Испытания этой функции проходят в Швеции, где расположен главный офис сервиса, и в коде приложения уже обнаружены упоминания нововведения. Официальный представитель Spotify подтвердил факт тестирования, уточнив, что на данный момент оно осуществляется исключительно в Швеции.

В официальном заявлении Spotify говорится: «Мы регулярно осуществляем различные тесты с целью оптимизации пользовательского опыта. Некоторые из этих испытаний впоследствии ложатся в основу более широких функций для пользователей, другие же предоставляют важные уроки и наблюдения».

Стоит отметить, что проведение тестов в Швеции не означает неминуемое появление экстренных уведомлений для пользователей Spotify в этой стране в обозримом будущем. На данный момент компания активно работает над реализацией функции и проводит внутренние испытания, которые могут быть ещё далеки от завершения.

Внедрение системы экстренных уведомлений может показаться нехарактерным расширением для музыкального стримингового сервиса Spotify, но подобные функции безопасности уже присутствуют у других технологических лидеров, включая Google и Apple.

Источник — mashable.com