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Spotify тестирует экстренные оповещения

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.07.2024
6 Просмотров 0
Spotify тестирует экстренные оповещения

Компания Spotify занимается разработкой функции оповещения о чрезвычайных ситуациях, хотя проект пока находится на стадии начального тестирования. Испытания этой функции проходят в Швеции, где расположен главный офис сервиса, и в коде приложения уже обнаружены упоминания нововведения. Официальный представитель Spotify подтвердил факт тестирования, уточнив, что на данный момент оно осуществляется исключительно в Швеции.

В официальном заявлении Spotify говорится: «Мы регулярно осуществляем различные тесты с целью оптимизации пользовательского опыта. Некоторые из этих испытаний впоследствии ложатся в основу более широких функций для пользователей, другие же предоставляют важные уроки и наблюдения».

Стоит отметить, что проведение тестов в Швеции не означает неминуемое появление экстренных уведомлений для пользователей Spotify в этой стране в обозримом будущем. На данный момент компания активно работает над реализацией функции и проводит внутренние испытания, которые могут быть ещё далеки от завершения.

Внедрение системы экстренных уведомлений может показаться нехарактерным расширением для музыкального стримингового сервиса Spotify, но подобные функции безопасности уже присутствуют у других технологических лидеров, включая Google и Apple.

Источник — mashable.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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