Особенности Galaxy Ring раскрыты в Samsung Health

Samsung предположительно представит новое устройство Galaxy Ring на своём мероприятии Galaxy Unpacked, которое запланировано на 10 июля. Анализ APK файла приложения Samsung Health, проведённый до официального анонса, предоставил информацию о потенциальных функциях новинки, связанных с мониторингом здоровья. Вот основные возможности Galaxy Ring, выявленные благодаря исследованию приложения:

Мониторинг стресса: устройство может оценивать уровень стресса пользователя, используя измерения электродермальной активности (EDA), температуры кожи, уровней физической активности, включая беспокойство, и вариабельности сердечного ритма. Отслеживание сердечного ритма: Galaxy Ring, вероятно, будет оснащено оптическими датчиками для измерения сердечного пульса через кожу пальцев. Мониторинг менструального цикла: по опубликованным скриншотам можно предположить, что устройство предложит функцию отслеживания менструального цикла с помощью анализа температуры кожи, позволяя предсказывать овуляцию и фертильные дни. Обнаружение храпа: подобно умным часам Galaxy, новое кольцо сможет фиксировать храп пользователя во время сна, если телефон будет находиться рядом на зарядке. Приложение предложит возможность настройки автоматического или одноразового обнаружения храпа, а также сохранения аудиозаписей с временными метками и их автоматического удаления через установленный период.

Функции отслеживания здоровья, аналогичные перечисленным, уже присутствуют в серии умных часов Galaxy Watch 6 и некоторых предыдущих моделях. Однако Galaxy Ring может предоставить более точные данные за счёт того, что его можно носить непрерывно и ближе к телу. Эффективность данных функций будет проверена после официального релиза устройства.

Источник — 91mobiles.com