Специальный выпуск Red Magic 9 Pro+ с Бамблби

После многочисленных тизеров Nubia наконец-то выпустила в Китае смартфон Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Transformers Edition. Основные функции и характеристики устройства остались такими же, как у обычного Red Magic 9 Pro+, единственной его отличительной чертой является новый внешний вид и комплект поставки.

Начнем с того, что устройство имеет черно-желтую окраску в сочетании с текстурой из металла и углеродного волокна. На задней стороне изображен логотип автоботов и выгравирована надпись «BumbleBee». Упаковка также полностью кастомная, с пасхалками типа известных кодовых имен Бамблби — NBE2 и B-127.

Внутрь коробки поместили еще несколько любопытных вещей. К ним относится черно-желтый магнитный Cooler 4 Pro, специальное зарядное устройство GaN мощностью 165 Вт, скрепка для извлечения симки с логотопом «Трансформеров» и черно-желтый кабель USB Type-C. В комплект также входят значок с Бамблби и защитный чехол Magnetic eSports. Что касается программного обеспечения, новый телефон продается с пользовательским интерфейсом Custome UI, оформленным в стиле «Трансформеров» и Бамблби.

Red Magic 9 Pro + Bumblebee Transformers Edition оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Под капотом у него чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Он оснащен основным датчиком камеры S5KGN5 OIS 50 МП, сверхширокоугольным датчиком S5KJN1 50 МП, макрокамерой GC02M1 2 МП и селфи-объективом 16 МП.

Устройство запитано от аккумулятора емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 165 Вт. Как и любой игровой телефон, он оснащен специальными дополнительными кнопками, а также двумя стереодинамиками. У него имеется разъем 3,5 мм на случай, если вы захотите подключить проводные наушники для низкой задержки воспроизведения звука. Телефон поддерживает подключение по Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Red Magic 9 Pro+ Transformers Bumblebee Edition продается по цене 899 долларов США за единственную конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. В настоящее время он распространяется в Китае. Бренд не предоставил никакой информации о том, планирует ли он выпустить это специальное издание на мировой рынок.

Источник — gizmochina.com