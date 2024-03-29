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Обновление ПО добавило зарядку Qi2 в iPhone 12

Максим Тарков Максим Тарков
29.03.2024
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Обновление ПО добавило зарядку Qi2 в iPhone 12

Последнее обновление iOS 17.4 от Apple, в первую очередь связанное с необходимостью соблюдения Закона ЕС о цифровых рынках, стало приятным сюрпризом для пользователей iPhone 12. Новое обновление обеспечивает смартфону совместимость с усовершенствованным стандартом беспроводной зарядки Qi2.

Тесты, проведенные изданием Macworld, показывают, что iPhone 12 под управлением iOS 17.4 теперь могут заряжаться по беспроводной сети мощностью 15 Вт даже при использовании зарядного устройства Qi2, которое не является сертифицированным, как MagSafe.

В упомянутых тестах время зарядки iPhone 12 зарядными устройствами MagSafe и Qi2 было на удивление близким: для достижения 30 процентов заряда потребовалось около 20 минут, а для 50 процентов — 45-50 минут.

Раньше скорость зарядки iPhone 12s была ограничена 7,5 Вт при использовании беспроводных зарядных устройств Qi, отличных от MagSafe. Apple провела аналогичный апдейт для iPhone 13 и iPhone 14 еще в декабре, в рамках обновления программного обеспечения iOS 17.2. А теперь к вечеринке присоединился и iPhone 12 2020 года.

Qi2 — это новый стандарт беспроводной зарядки с повышенной эффективностью беспроводной передачи энергии и надежным магнитным выравниванием, похожий на технологию Apple MagSafe. 

Это сходство неудивительно, ведь Apple играет не последнюю роль в Консорциуме беспроводной энергии (WPC), организации, стоящей за стандартом Qi. Так что их влияние на развитие Qi2 очевидно. 

Для пользователей iPhone 12 это обновление даст больше свободы в выборе инструмента беспроводной зарядки. Теперь зарядные устройства Qi2, отличные от MagSafe, могут обеспечивать такую ​​же быструю зарядку мощностью 15 Вт, что расширяет диапазон доступных вариантов зарядных устройств без ущерба производительности.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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