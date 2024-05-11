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Смартфоны Galaxy S22 и S21 начинают получать One UI 6.1

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.05.2024
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Смартфоны Galaxy S22 и S21 начинают получать функции ИИ

В США смартфоны Samsung серий Galaxy S22 и S21 начинают получать, основанное на Android 14, обновление One UI 6.1, первоначально запущенное с серией Galaxy S24. Данное обновление включает в себя ряд новых функций искусственного интеллекта. Samsung обещает расширение этих функций на более старые модели в зависимости от их технических возможностей.

После запуска в Южной Корее и последующего распространения в Европе, One UI 6.1 теперь доступен для американских пользователей серий Galaxy S22 и Galaxy S21, включая как заблокированные, так и разблокированные версии устройств. Обновление приносит апрельское исправление безопасности и ожидается скорый релиз майского обновления безопасности.

Функции искусственного интеллекта, такие как Circle to Search, Live Translate для звонков, Chat Assist в Samsung Messages, AI Interpreter, Note Assist в Samsung Notes, транскрипция и перевод голосовых записей, Generative Edit в галерее и другие, станут доступны для пользователей Galaxy S22.

В то время как серия Galaxy S21 получает только одну функцию ИИ — Circle to Search, One UI 6.1 добавляет и другие улучшения, такие как расширенная защита батареи и возможность перемещения объектов между изображениями. Владельцы указанных смартфонов могут проверить его доступность через меню «Обновление программного обеспечения» в настройках устройства.

Номера прошивок обновления: для серии Galaxy S22 — S90USQU4EXE1 (заблокированные) и S90U1UEU4EXE1 (разблокированные), для серии Galaxy S21 — G99USQUAGXDE и G99U1UEUAGXDE соответственно.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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