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ASUS представила свою портативную консоль ROG Ally X, но не полностью

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.05.2024
108 Просмотров 0
ASUS представила свою портативную консоль ROG Ally X, но не полностью

Вчера, 9 мая 2024 года, компания ASUS официально анонсировала новейший продукт в своей линейке игровых портативных компьютеров — Asus ROG Ally X, ориентированный на хардкорных геймеров. Название «X» подчёркивает фокус на значительные технические улучшения и оптимизации устройства. Полный обзор всех апгрейдов и новшеств в ROG Ally X компания обещает представить в ходе трансляции 2 июня 2024 года.

В предварительном анонсе были упомянуты следующие усовершенствования: повышение производительности оперативной памяти, исправления в конструкции портов, в том числе SSD-порта, улучшение времени автономной работы и обновления в пользовательском интерфейсе Armory Crate.

Пользовательский интерфейс Armoury Crate SE 1.5, который будет доступен в июле 2024 года, включает в себя улучшения, такие как новые опции меню, удобное переключение настроек, быстрый доступ к играм, возможность настройки интерфейса меню и функцию обмена игровыми профилями, позволяющую геймерам делиться индивидуальными настройками кнопок для оптимизации игрового процесса.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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