ASUS представила свою портативную консоль ROG Ally X, но не полностью

Вчера, 9 мая 2024 года, компания ASUS официально анонсировала новейший продукт в своей линейке игровых портативных компьютеров — Asus ROG Ally X, ориентированный на хардкорных геймеров. Название «X» подчёркивает фокус на значительные технические улучшения и оптимизации устройства. Полный обзор всех апгрейдов и новшеств в ROG Ally X компания обещает представить в ходе трансляции 2 июня 2024 года.

В предварительном анонсе были упомянуты следующие усовершенствования: повышение производительности оперативной памяти, исправления в конструкции портов, в том числе SSD-порта, улучшение времени автономной работы и обновления в пользовательском интерфейсе Armory Crate.

Пользовательский интерфейс Armoury Crate SE 1.5, который будет доступен в июле 2024 года, включает в себя улучшения, такие как новые опции меню, удобное переключение настроек, быстрый доступ к играм, возможность настройки интерфейса меню и функцию обмена игровыми профилями, позволяющую геймерам делиться индивидуальными настройками кнопок для оптимизации игрового процесса.

Источник — techradar.com