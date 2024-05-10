Sony оборудует все камеры Xperia 1 VI датчиками LYTIA

Релиз нового смартфона от Sony, Xperia 1 VI, запланирован на 15 мая. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, информация о камере и другие важные особенности устройства были раскрыты через утечку рекламных изображений.

Недавно стали известны спецификации камеры Xperia 1 VI. Устройство, по слухам, имеет такие же датчики, как и Xperia 10 VI, но их применение различается. В Xperia 1 VI используются следующие:

Сверхширокоугольный (16 мм): датчик Sony LYT600 на 50 МП с размером 1/2 дюйма.

Основной (24 мм): датчик Sony LYT800 на 48 МП с размером 1/1.4 дюйма.

Телеобъектив (85–170 мм): датчик LYT500 на 50 МП с размером 1/2.9 дюйма.

Это представляет собой значительное улучшение по сравнению с 12-мегапиксельными сенсорами предыдущих моделей. В то время как Xperia 10 VI оборудован датчиками LYT600 и LYT500 для основной и сверхширокоугольной камер, покрытие Zeiss T* может оставаться эксклюзивным для Xperia 1 VI.

Предполагается, что Xperia 1 VI будет оснащён OLED-дисплеем с соотношением сторон 19.5:9, что отличается от более узкого дисплея Xperia 1 V с соотношением 21:9. Утверждается, что экран будет на 1.5 раза ярче, чем у предыдущей модели. Улучшенная система охлаждения, упомянутая в утечках, может улучшить производительность камеры.

Важно помнить, что эти сведения основаны на утечке и могут быть неточными, поэтому к ним следует относиться с осторожностью.