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Sony оборудует все камеры Xperia 1 VI датчиками LYTIA

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.05.2024
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Sony оборудует все камеры Xperia 1 VI датчиками LYTIA

Релиз нового смартфона от Sony, Xperia 1 VI, запланирован на 15 мая. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, информация о камере и другие важные особенности устройства были раскрыты через утечку рекламных изображений.

Недавно стали известны спецификации камеры Xperia 1 VI. Устройство, по слухам, имеет такие же датчики, как и Xperia 10 VI, но их применение различается. В Xperia 1 VI используются следующие:

  • Сверхширокоугольный (16 мм): датчик Sony LYT600 на 50 МП с размером 1/2 дюйма.
  • Основной (24 мм): датчик Sony LYT800 на 48 МП с размером 1/1.4 дюйма.
  • Телеобъектив (85–170 мм): датчик LYT500 на 50 МП с размером 1/2.9 дюйма.

Это представляет собой значительное улучшение по сравнению с 12-мегапиксельными сенсорами предыдущих моделей. В то время как Xperia 10 VI оборудован датчиками LYT600 и LYT500 для основной и сверхширокоугольной камер, покрытие Zeiss T* может оставаться эксклюзивным для Xperia 1 VI.

Датчики камер Xperia 1 VI

Предполагается, что Xperia 1 VI будет оснащён OLED-дисплеем с соотношением сторон 19.5:9, что отличается от более узкого дисплея Xperia 1 V с соотношением 21:9. Утверждается, что экран будет на 1.5 раза ярче, чем у предыдущей модели. Улучшенная система охлаждения, упомянутая в утечках, может улучшить производительность камеры.

Важно помнить, что эти сведения основаны на утечке и могут быть неточными, поэтому к ним следует относиться с осторожностью.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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