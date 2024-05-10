Смартфоны Samsung Galaxy S24 начали получать обновление

Сегодня Samsung Galaxy S24 стал первым устройством бренда, получившим обновление в мае этого года. Этот релиз включает в себя последний патч безопасности, но не содержит значительных изменений в функциональности устройства.

Май оказался насыщенным месяцем для обновлений различных моделей телефонов Samsung, включая патчи безопасности, обновления пользовательского интерфейса One UI, улучшения Galaxy AI и поддержку мобильных сетей. Тем не менее, для владельцев Galaxy S24 эти аспекты не являются актуальными, так как они уже имеют доступ к последней версии 4G, One UI 6.1 и функциям Galaxy AI.

Прошивка с номером S92*BXXS2AXD6 приносит майский патч безопасности исключительно для моделей Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. В обновлении Android есть некоторые улучшения, в том числе три критических исправления безопасности, одно из которых касается устройств на базе процессора Qualcomm, например, S24 Ultra.

Дополнительные улучшения безопасности связаны с фирменной оболочкой Samsung One UI. В частности, они затрагивают такие функции, как телефонная книга, камера, Защищенная папка и мастер настройки, которые используются при первоначальной настройке телефона.

Слухи о предстоящих улучшениях камеры пока не нашли подтверждения. Ожидается, что значительные изменения появятся с релизом Android 15, который уже проходит тестирование на Galaxy S24. Предполагается, что будущие модели, такие как Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, могут внести дополнительные функции в линейку S24. Это станет известно в июле, когда Samsung планирует выпустить новую серию своих складных устройств.

Текущее майское обновление уже доступно для скачивания на Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra в регионах Европы. Пользователи могут ожидать автоматического предложения обновления или инициировать процесс вручную через раздел «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» > «Загрузить и установить».

Источник — galaxyclub.nl