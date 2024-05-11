Главная » Интернет и ПО Apple договаривается с OpenAI об использовании ChatGPT в iOS 18 Интернет и ПО Apple договаривается с OpenAI об использовании ChatGPT в iOS 18 Анатолий Пшеницын 3 Просмотра

Согласно информации от известного журналиста Bloomberg, Марка Гурмана, Apple находится на пути к достижению соглашения с OpenAI для интеграции генеративных AI-функций, таких как чат-боты, в свою следующую операционную систему iOS, запланированную на текущий год. В дополнение к этому, источники, знакомые с переговорами, указывают на то, что Apple и Google обсуждают возможность включения чат-бота Gemini в будущую систему, хотя пока конкретное соглашение не было достигнуто.

Инсайдеры, предпочитающие остаться неизвестными, сообщили, что Apple может вскоре финализировать условия для использования возможностей ChatGPT от OpenAI в предстоящей iOS 18, предназначенной для нового поколения iPhone. Также идут лицензионные переговоры с Google касательно чат-бота Gemini, однако окончательные договорённости пока не достигнуты.

OpenAI планирует провести трансляцию, чтобы представить обновления ChatGPT 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Кроме того, ожидается, что в следующем месяце на конференции WWDC 2024 Apple продемонстрирует свои последние достижения в сфере искусственного интеллекта и представит улучшенную версию своего голосового ассистента Siri.

Источник — bloomberg.com