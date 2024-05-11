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Интернет и ПО

Apple договаривается с OpenAI об использовании ChatGPT в iOS 18

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.05.2024
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Apple договаривается с OpenAI об использовании ChatGPT в iOS 18

Согласно информации от известного журналиста Bloomberg, Марка Гурмана, Apple находится на пути к достижению соглашения с OpenAI для интеграции генеративных AI-функций, таких как чат-боты, в свою следующую операционную систему iOS, запланированную на текущий год. В дополнение к этому, источники, знакомые с переговорами, указывают на то, что Apple и Google обсуждают возможность включения чат-бота Gemini в будущую систему, хотя пока конкретное соглашение не было достигнуто.

Инсайдеры, предпочитающие остаться неизвестными, сообщили, что Apple может вскоре финализировать условия для использования возможностей ChatGPT от OpenAI в предстоящей iOS 18, предназначенной для нового поколения iPhone. Также идут лицензионные переговоры с Google касательно чат-бота Gemini, однако окончательные договорённости пока не достигнуты.

OpenAI планирует провести трансляцию, чтобы представить обновления ChatGPT 13 мая в 20:00 по московскому времени.

Кроме того, ожидается, что в следующем месяце на конференции WWDC 2024 Apple продемонстрирует свои последние достижения в сфере искусственного интеллекта и представит улучшенную версию своего голосового ассистента Siri.

Источник — bloomberg.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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