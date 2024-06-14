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Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra будет эксклюзивным для Азии

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.06.2024
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Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra будет эксклюзивным для Азии

Вероятно, многие страны мира не смогут приобрести новую модель Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, которая представляет собой более роскошный вариант обычного Galaxy Z Fold 6. Согласно последним утечкам информации, основанным на анализе номеров моделей устройств Samsung, новый складной смартфон будет доступен исключительно в Южной Корее и Китае.

Такая информация появилась на фоне предыдущих сообщений о том, что Galaxy Z Fold 6 Ultra может поступить в продажу только на корейском рынке, так что новость о расширении доступности до второго рынка можно воспринимать как положительный момент. Однако большинство жителей планеты могут лишь завидовать тем, кто сможет приобрести этот продукт.

Мобильный рынок Азии имеет значительные отличия от таких рынков, как Европа и США, включая различия в предпочтениях производителей и частоте обновления устройств пользователями. Samsung, по всей видимости, стремится усилить своё присутствие на рынках Китая и Южной Кореи, которая является родной страной бренда.

Пока что информации о возможностях и характеристиках Z Fold 6 Ultra появилось немного. От названия можно предположить, что устройство будет более мощным и дорогим вариантом стандартной модели, ожидаемой в продаже в ближайшее время, что соотносится с предыдущими премиальными продуктами компании, например, с Samsung Galaxy S24 Ultra.

Большинство утечек, касающихся этого устройства, не раскрывают много информации, кроме того, что оно, вероятно, будет выпущено. Учитывая, что Galaxy Z Fold 6 считается лишь незначительным обновлением по сравнению с предшественником Galaxy Z Fold 5, ожидается, что модель Ultra предложит более значительные улучшения.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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