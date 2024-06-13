Samsung представила Galaxy Watch FE до Unpacked

Samsung представила новые умные часы Galaxy Watch FE, которые объединяют в себе ключевые функции флагманских моделей Galaxy Watch, но предлагаются по более привлекательной цене. Все ожидали, что официальное представление будет на мероприятии Unpacked в следующем месяце, вместе с новой серией Galaxy Watch 7. Новинка от Samsung оснащена сенсорными технологиями, высокой производительностью и широким спектром возможностей для мониторинга здоровья и физической активности, при этом имея уникальный дизайн.

В отличие от модели Watch 6 Classic, Galaxy Watch FE не имеет механического вращающегося безеля и выпускается только в одном размере — 40 мм. Часы представлены в трех цветах: черный, розовое золото и серебристый. Также в ассортименте появились новые ремешки с синей и оранжевой отделкой. Защита от царапин обеспечивается благодаря сапфировому стеклу.

Galaxy Watch FE умеют отслеживать более 100 видов тренировок и предлагают продвинутый анализ бега, который помогает избегать травм и улучшать результаты. Пользователям доступен инструмент для определения зон сердечного ритма, который адаптирован под индивидуальные физические параметры.

В функционал часов входит мониторинг электрокардиограммы (ЭКГ) для выявления аритмии и фибрилляции предсердий. Также есть возможности для отслеживания сна и анализа состава тела. Устройство может отправлять мотивационные уведомления для поддержания здорового образа жизни.

Среди прочих возможностей — функция Find My Phone и интеграция с Samsung Wallet. Часы позволяют управлять камерой совместимого смартфона Samsung на расстоянии с помощью функции Camera Controller.

В США версия Galaxy Watch FE с подключением по Bluetooth появится в продаже 24 июня по цене 200 долларов, а модель с поддержкой LTE будет стоить 250 долларов и поступит в продажу в октябре.

Источник — engadget.com