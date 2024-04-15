ТОП-6 Лучшие аккумуляторные батарейки 2024 года

Мы предполагаем, что вы ищете лучшие аккумуляторные батарейки — именно поэтому вы попали на эту страницу — и мы собираемся рассказать о ведущих брендах и самых лучших аккумуляторах, которые можно заряжать снова и снова.
Выбор лучших аккумуляторов — это не то же самое, что выбор лучшего смартфона или лучшего ноутбука, потому что у вас нет ряда спецификаций или цен, которые можно сравнить. Это требует некоторых решений, и мы можем вам с этим помочь.
Однако есть некоторые общие черты между перезаряжаемыми батареями, о которых полезно знать, независимо от того, что вы пытаетесь заставить работать, будь то лучшие автомобили с дистанционным управлением или лучшие детские дроны. Мы говорим о таких вещах, как общая емкость, тип батареи и предполагаемое количество перезарядок. Итак, здесь мы начинаем наше руководство, обсуждая, как выбрать лучшие аккумуляторные батареи.
Тип батареи: Ni-MH
Емкость аккумулятора: 1900 мАч (AA)
Количество перезарядок: 2100
- Высокая производительность
- Огромное количество перезарядок
- Не самые дешевые
Аккумуляторные батарейки Eneloop от Panasonic заслужила прочную репутацию одной из лучших аккумуляторных батарей на рынке, и мы счастливы отметить эту линейку, как наш лучший выбор — надежность, производительность, доступность, быстрая подзарядка … все это Eneloop.
Если вы выберете стандартный набор батареек Eneloop AA, вы получите емкость 1900 мАч и колоссальные 2100 перезарядок, чего должно хватить, чтобы поддерживать работу большинства ваших гаджетов в течение многих лет. Между тем, батареи AAA имеют емкость 750 мАч при том же количестве перезарядок 2100.
Многочисленные тесты показали качество, которое вы можете ожидать от аккумуляторов Panasonic Eneloop, поэтому они обязательно должны быть где-то в верхней части вашего списка, когда вы ищете лучшие аккумуляторные батареи.
Тип батареи: Ni-MH
Емкость аккумулятора: 2500 мАч (AA)
Количество перезарядок: 500
- Подходят для устройств с высоким потреблением энергии
- Надежная и долговечная работа
- Дорого
Возможно, вам нужно немного больше энергии, чем могут предложить стандартные аккумуляторные батарейки Panasonic Eneloop, и в этом случае мы хотели бы указать вам на модели Pro — они имеют большую емкость, поэтому вы можете дольше их использовать между зарядками, но они также имеют более короткую продолжительность жизни в целом.
Емкость батареек AA составляет 2500 мАч, и вы можете перезарядить их 500 раз, прежде чем потребуется замена. Если вы покупаете батареи AAA, то их емкость составляет 930 мАч, и вы снова можете ожидать 500 перезарядок. По данным Panasonic, эти батареи по-прежнему будут держать 85 процентов своего заряда после года использования.
Вы получаете такую же высокую производительность и надежность, как и стандартные батареи Eneloop, но они идеально подходят для более требовательных устройств с высоким потреблением энергии. Для менее требовательных устройств с низким потреблением энергии (например, пультов дистанционного управления) обратите внимание на линейку Eneloop Lite.
Тип батареи: Ni-MH
Емкость аккумулятора: 2800 мАч (AA)
Количество перезарядок: 1200
- Высокая емкость
- Футляр в комплекте
- Много циклов перезарядок
- Изначально заряжены всего на 20%
Основанная в 1998 году, компания EBL за годы работы заслужила положительную репутацию производителя высококачественных аккумуляторов и зарядных устройств. В линейке AA есть различные варианты емкости, но 2800 мАч на данный момент является самым большим и превосходит Eneloop Pro в топе нашего руководства. Заявленный диапазон рабочих температур EBL — от -20 до +60 градусов, поэтому они могут работать даже в экстремальных условиях.
АКБ имеют стальной корпус и должны выдерживать сильное давление, что гарантирует отсутствие утечек. Также имеется защита от перезаряда, чрезмерного разряда, высокого напряжения и короткого замыкания. Батарейки поставляются в комплекте с удобным кейсом для хранения. Единственное незначительное неудобство состоит в том, что новые батарейки вы получите заряженными всего на 20% (обосновано безопасностью), поэтому надо будет полностью зарядить их перед первым использованием. Перезарядить батарейки можно до 1200 раз, что больше, чем 500 у eneloop pro, но меньше, чем у стандартных eneloop.
В тестах EBL показали себя не менее мощными, чем eneloop pro, но по продолжительности работы они уступают им на 7%. В целом, они предлагают отличный баланс между эффективностью и ценой.
Тип батареи: Ni-MH
Емкость аккумулятора: 2500 мАч (AA)
Количество перезарядок: 400
- Высокая емкость
- Надежный бренд
- Мало циклов перезарядки
Duracell не нуждается в представлении, поскольку является одним из самых известных мировых брендов, изготовляющих батарейки. Однако он прославился за счет стандартных одноразовых элементов питания. Как обстоят дела с аккумуляторами?
На самом деле очень даже неплохо. Эти аккумуляторные батареи с их довольно высокой емкостью 2500 мАч показали хорошие результаты, приближаясь к Panasonic Eneloop Pro. И циклов заряда у него чуть меньше — 400 раз, что, однако, пропорционально разнице в цене. Duracell не предоставляет данных о том, насколько хорошо АКБ сохраняют заряд с течением времени. С другой стороны, по заявлению производителя, аккумулятор гарантированно прослужит 5 лет.
Если вы хотите приобрести надежные и эффективные АА-аккумуляторы, которые вряд ли будете перезаряжать очень часто, то этот вариант будет самым рациональным.
Тип батареи: Ni-MH
Емкость аккумулятора: 2450 мАч (AA)
Количество перезарядок: 500
- Ооочень достойная замена eneloop pro за смешные деньги
- Топовые характеристики
- Долгий срок службы
- Приличная емкость
- Сейчас на маркетплейсах продаются без зарядного устройства и с датой изготовления 2021 года
Аккумуляторные батареи Ladda продаются компанией Ikea, а их впечатляющая емкость, низкая цена и включенное в комплект настенное зарядное устройство делают их отличным соотношением цены и качества. При средней протестированной емкости 2409 мАч вы получаете почти такую же емкость, что и победитель рейтинга — Panasonic Eneloop Pro. Фонарик проработал на них дольше всего — два с половиной часа, а игрушечная машинка — 10 часов, что тоже максимум. Время зарядки в 139 минут — не самый быстрый результат на Диком Западе, но между ним и 104 минутами самых быстрых EBL разница не особо значительна.
Эти батареи имеют отличную емкость и производительность, но сами понимаете, что случилось с магазином Ikea в нашей стране. Батарейки еще можно приобрести на маркетплейсах, но там продают старые запасы 2021 года выпуска и дороже, чем они были, что не влияет, впрочем, на качество самих батарей.
Ikea LADDA ААА
Тип батареи: Ni-MH
Емкость аккумулятора: 900 мАч (AAА)
Количество перезарядок: 100
- Впечатляющий список характеристик
- Прослужат до пяти лет
- Не так много перезарядок
Duracell, безусловно, является одним из крупнейших и самых популярных брендов на рынке аккумуляторов, и его батареи стоит рассмотреть всем, кто ищет лучшее — как правило, AA и AAA — это два размера, из которых можно выбрать.
Если вы выберете аккумуляторные батареи Duracell Turbo, они дадут вам емкость — 900 мАч, и их можно будет перезаряжать до 100 раз. Выбирайте версии AAA, и они дают вам емкость 2500 мАч и 400 перезарядок.
Duracell заявляет, что этих батарей хватит на пять лет, если к тому времени вы не достигнете предела перезарядки 100 или 400 циклов, и, мы бы сказали, что это фантастический выбор, если вам нужен набор батарей с длительным сроком хранения. Цены тоже очень разумные.
Как выбрать лучшие аккумуляторные батареи
Когда вы ищете лучшие перезаряжаемые батареи, не нужно думать о целом ряде факторов, но это не значит, что вам нужно просто взять первую упаковку перезаряжаемых батареек AA, которую вы видите на полке — это не так просто.
Вы, конечно же, захотите выбрать аккумулятор подходящего размера для работы, и это стоит перепроверить при покупке. Цена является важным фактором, но вам также нужно учитывать цену самого зарядного устройства — это может быть намного больше, чем батареи, но долгосрочная экономия тоже очевидна.
Помните, что батареи, которые вы покупаете, теоретически должны прослужить вам сотни часов: это означает, что стоит потратить немного больше, чтобы получить что-то надежное и долговечное. Рекомендуется придерживаться известных брендов, но это не обязательно.
Для достижения наилучших результатов ищите и придерживайтесь никель-металлогидридных или никель-металлгидридных аккумуляторов с низким саморазрядом, которые являются лидерами в области удержания заряда. Они подходят для всех видов гаджетов, от требовательных, таких как цифровые фотоаппараты, до устройств, для которых важна долговечность, например пультов дистанционного управления.