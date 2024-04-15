ТОП-6 Лучшие аккумуляторные батарейки 2024 года

Мы предполагаем, что вы ищете лучшие аккумуляторные батарейки — именно поэтому вы попали на эту страницу — и мы собираемся рассказать о ведущих брендах и самых лучших аккумуляторах, которые можно заряжать снова и снова.

Выбор лучших аккумуляторов — это не то же самое, что выбор лучшего смартфона или лучшего ноутбука, потому что у вас нет ряда спецификаций или цен, которые можно сравнить. Это требует некоторых решений, и мы можем вам с этим помочь.

15.04.2024 Обновление Составлен актуальный список самых лучших аккумуляторных батареек.

Однако есть некоторые общие черты между перезаряжаемыми батареями, о которых полезно знать, независимо от того, что вы пытаетесь заставить работать, будь то лучшие автомобили с дистанционным управлением или лучшие детские дроны. Мы говорим о таких вещах, как общая емкость, тип батареи и предполагаемое количество перезарядок. Итак, здесь мы начинаем наше руководство, обсуждая, как выбрать лучшие аккумуляторные батареи.

1 Panasonic eneloop АА Лучшие аккумуляторные батареи без исключений

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батареи: Ni-MH

Емкость аккумулятора: 1900 мАч (AA)

Количество перезарядок: 2100 Плюсы Высокая производительность

Огромное количество перезарядок Минусы Не самые дешевые

Аккумуляторные батарейки Eneloop от Panasonic заслужила прочную репутацию одной из лучших аккумуляторных батарей на рынке, и мы счастливы отметить эту линейку, как наш лучший выбор — надежность, производительность, доступность, быстрая подзарядка … все это Eneloop.

Если вы выберете стандартный набор батареек Eneloop AA, вы получите емкость 1900 мАч и колоссальные 2100 перезарядок, чего должно хватить, чтобы поддерживать работу большинства ваших гаджетов в течение многих лет. Между тем, батареи AAA имеют емкость 750 мАч при том же количестве перезарядок 2100.

Многочисленные тесты показали качество, которое вы можете ожидать от аккумуляторов Panasonic Eneloop, поэтому они обязательно должны быть где-то в верхней части вашего списка, когда вы ищете лучшие аккумуляторные батареи.

2 Panasonic eneloop pro АА Лучшие аккумуляторные батареи для более сложных задач

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батареи: Ni-MH

Емкость аккумулятора: 2500 мАч (AA)

Количество перезарядок: 500 Плюсы Подходят для устройств с высоким потреблением энергии

Надежная и долговечная работа Минусы Дорого

Возможно, вам нужно немного больше энергии, чем могут предложить стандартные аккумуляторные батарейки Panasonic Eneloop, и в этом случае мы хотели бы указать вам на модели Pro — они имеют большую емкость, поэтому вы можете дольше их использовать между зарядками, но они также имеют более короткую продолжительность жизни в целом.

Емкость батареек AA составляет 2500 мАч, и вы можете перезарядить их 500 раз, прежде чем потребуется замена. Если вы покупаете батареи AAA, то их емкость составляет 930 мАч, и вы снова можете ожидать 500 перезарядок. По данным Panasonic, эти батареи по-прежнему будут держать 85 процентов своего заряда после года использования.

Вы получаете такую ​​же высокую производительность и надежность, как и стандартные батареи Eneloop, но они идеально подходят для более требовательных устройств с высоким потреблением энергии. Для менее требовательных устройств с низким потреблением энергии (например, пультов дистанционного управления) обратите внимание на линейку Eneloop Lite.

Panasonic Eneloop Pro ААА Вне конкуренции. РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543

3 EBL AA АКБ с самой большой емкостью

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батареи: Ni-MH

Емкость аккумулятора: 2800 мАч (AA)

Количество перезарядок: 1200 Плюсы Высокая емкость

Футляр в комплекте

Много циклов перезарядок Минусы Изначально заряжены всего на 20%

Основанная в 1998 году, компания EBL за годы работы заслужила положительную репутацию производителя высококачественных аккумуляторов и зарядных устройств. В линейке AA есть различные варианты емкости, но 2800 мАч на данный момент является самым большим и превосходит Eneloop Pro в топе нашего руководства. Заявленный диапазон рабочих температур EBL — от -20 до +60 градусов, поэтому они могут работать даже в экстремальных условиях.

АКБ имеют стальной корпус и должны выдерживать сильное давление, что гарантирует отсутствие утечек. Также имеется защита от перезаряда, чрезмерного разряда, высокого напряжения и короткого замыкания. Батарейки поставляются в комплекте с удобным кейсом для хранения. Единственное незначительное неудобство состоит в том, что новые батарейки вы получите заряженными всего на 20% (обосновано безопасностью), поэтому надо будет полностью зарядить их перед первым использованием. Перезарядить батарейки можно до 1200 раз, что больше, чем 500 у eneloop pro, но меньше, чем у стандартных eneloop.

В тестах EBL показали себя не менее мощными, чем eneloop pro, но по продолжительности работы они уступают им на 7%. В целом, они предлагают отличный баланс между эффективностью и ценой.

4 Duracell АА 2500 мАч АА от одного из крупнейших производителей батареек

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батареи: Ni-MH

Емкость аккумулятора: 2500 мАч (AA)

Количество перезарядок: 400 Плюсы Высокая емкость

Надежный бренд Минусы Мало циклов перезарядки

Duracell не нуждается в представлении, поскольку является одним из самых известных мировых брендов, изготовляющих батарейки. Однако он прославился за счет стандартных одноразовых элементов питания. Как обстоят дела с аккумуляторами?

На самом деле очень даже неплохо. Эти аккумуляторные батареи с их довольно высокой емкостью 2500 мАч показали хорошие результаты, приближаясь к Panasonic Eneloop Pro. И циклов заряда у него чуть меньше — 400 раз, что, однако, пропорционально разнице в цене. Duracell не предоставляет данных о том, насколько хорошо АКБ сохраняют заряд с течением времени. С другой стороны, по заявлению производителя, аккумулятор гарантированно прослужит 5 лет.

Если вы хотите приобрести надежные и эффективные АА-аккумуляторы, которые вряд ли будете перезаряжать очень часто, то этот вариант будет самым рациональным.

5 Ikea LADDA АА Лучшее бюджетное решение в мире АА и ААА аккумов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батареи: Ni-MH

Емкость аккумулятора: 2450 мАч (AA)

Количество перезарядок: 500 Плюсы Ооочень достойная замена eneloop pro за смешные деньги

Топовые характеристики

Долгий срок службы

Приличная емкость Минусы Сейчас на маркетплейсах продаются без зарядного устройства и с датой изготовления 2021 года

Аккумуляторные батареи Ladda продаются компанией Ikea, а их впечатляющая емкость, низкая цена и включенное в комплект настенное зарядное устройство делают их отличным соотношением цены и качества. При средней протестированной емкости 2409 мАч вы получаете почти такую ​​же емкость, что и победитель рейтинга — Panasonic Eneloop Pro. Фонарик проработал на них дольше всего — два с половиной часа, а игрушечная машинка — 10 часов, что тоже максимум. Время зарядки в 139 минут — не самый быстрый результат на Диком Западе, но между ним и 104 минутами самых быстрых EBL разница не особо значительна.

Эти батареи имеют отличную емкость и производительность, но сами понимаете, что случилось с магазином Ikea в нашей стране. Батарейки еще можно приобрести на маркетплейсах, но там продают старые запасы 2021 года выпуска и дороже, чем они были, что не влияет, впрочем, на качество самих батарей.



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6 Duracell Turbo ААА Лучшие аккумуляторные батареи с большой емкостью и долгим сроком службы

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батареи: Ni-MH

Емкость аккумулятора: 900 мАч (AAА)

Количество перезарядок: 100 Плюсы Впечатляющий список характеристик

Прослужат до пяти лет Минусы Не так много перезарядок

Duracell, безусловно, является одним из крупнейших и самых популярных брендов на рынке аккумуляторов, и его батареи стоит рассмотреть всем, кто ищет лучшее — как правило, AA и AAA — это два размера, из которых можно выбрать.

Если вы выберете аккумуляторные батареи Duracell Turbo, они дадут вам емкость — 900 мАч, и их можно будет перезаряжать до 100 раз. Выбирайте версии AAA, и они дают вам емкость 2500 мАч и 400 перезарядок.

Duracell заявляет, что этих батарей хватит на пять лет, если к тому времени вы не достигнете предела перезарядки 100 или 400 циклов, и, мы бы сказали, что это фантастический выбор, если вам нужен набор батарей с длительным сроком хранения. Цены тоже очень разумные.

Как выбрать лучшие аккумуляторные батареи

Когда вы ищете лучшие перезаряжаемые батареи, не нужно думать о целом ряде факторов, но это не значит, что вам нужно просто взять первую упаковку перезаряжаемых батареек AA, которую вы видите на полке — это не так просто.

Вы, конечно же, захотите выбрать аккумулятор подходящего размера для работы, и это стоит перепроверить при покупке. Цена является важным фактором, но вам также нужно учитывать цену самого зарядного устройства — это может быть намного больше, чем батареи, но долгосрочная экономия тоже очевидна.

Помните, что батареи, которые вы покупаете, теоретически должны прослужить вам сотни часов: это означает, что стоит потратить немного больше, чтобы получить что-то надежное и долговечное. Рекомендуется придерживаться известных брендов, но это не обязательно.

Для достижения наилучших результатов ищите и придерживайтесь никель-металлогидридных или никель-металлгидридных аккумуляторов с низким саморазрядом, которые являются лидерами в области удержания заряда. Они подходят для всех видов гаджетов, от требовательных, таких как цифровые фотоаппараты, до устройств, для которых важна долговечность, например пультов дистанционного управления.