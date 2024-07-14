Главная » Раскрыты цвета Xiaomi Mix Flip и Mix Fold 4 Максим Тарков 3 Просмотра

Мы все ближе к середине июля, а в этот период Xiaomi готовится выпустить на китайском рынке три новых флагманских телефона, а именно Mix Fold 4, Mix Flip и Redmi K70 Ultra. Компания уже раскрыла дизайн Redmi K70 Ultra, а первые тизеры, раскрывающие внешний вид складных телефонов Xiaomi следующего поколения, будут выпущены на этой неделе. Тем временем информатор Panda is Bald рассказал о цветовых вариантах и некоторых других подробностях о Mix Fold 4 и Mix Flip.

По словам этого техноблогера, Mix Fold 4 будет доступен в белом, черном, синем и черном кевларовом вариантах. Xiaomi Mix Flip будет представлен в белом, черном и двух фиолетовых вариантах дизайна. Самая продвинутая конфигурация обеих моделей будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища.

Xiaomi пока не раскрыла даты своей следующей презентации. Однако в другом посте на Weibo от этого же инсайдера предполагается, что она состоится 19 июля. Помимо вышеупомянутых устройств, на мероприятии также будут представлены новые смарт-часы, фитнес-браслеты и наушники.

Согласно ряду других сообщений, Mix Fold 4 и Mix Flip будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и поддерживать 67-ваттную зарядку. Mix Fold 4 также будет иметь двустороннюю спутниковую связь, водонепроницаемость по стандарту IPX8 и беспроводную зарядку.

По слухам, Mix Flip будет комплектоваться аккумулятором емкостью 4700 мАч. Таким образом, время автономной работы телефона, вероятно, будет таким же, как у других нескладных флагманов. Кроме того, Mix Flip будет поддерживать Leica Imaging для лучшего опыта фотосъемки. На задней панели у него будут размещены 50-мегапиксельная основная камера и 60-мегапиксельный телевик с двукратным оптическим зумом .

Xiaomi Mix Fold 4 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS. Основная камера, вероятно, будет сопровождаться 12-мегапиксельным сверхшироким объективом, 60-мегапиксельной телефотокамерой с двукратным оптическим зумом и 10-мегапиксельной перископической телефотокамерой с пятикратным оптическим зумом.

Источник — gizmochina.com