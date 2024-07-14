Подход к открытому миру Star Wars Outlaws будет другим

Star Wars Outlaws, которую часто называют первой игрой по вселенной Star Wars в по-настоящему открытом мире, выйдет всего через полтора месяца — 30 августа. Фанаты считают дни до запуска, и разработчики из Ubisoft Massive решили дать несколько новых интервью.

Гейм-директор Джулиан Геритти долго беседовал с GamesIndustry, затронув такие распространенные проблемы, как усталость от классических игр Ubisoft с открытым миром типа Far Cry и Assassin’s Creed. По словам Геритти, подход Massive всегда был другим:

Мы очень хорошо понимаем фирменный почерк Ubisoft. Massive всегда отличалась. The Division и The Division 2 получились другими. Изначально Massive была независимой студией, позже присоединившись к Activision, поэтому она всегда мыслила совершенно иначе. ДНК Massive совершенно уникальна по сравнению с Ubisoft. Но у Ubisoft определенно есть, чему поучиться.

Да и сами Звездные войны навели на мысль о разных способах реализации механик. Я приведу вам один пример. Вместо традиционного дерева навыков и улучшений, здесь вы ищете мастеров, чтобы создать отношения учитель—падаван, которые дадут старт приключениям для улучшения вашего персонажа. Все укоренено в людях и мире.

Действительно, в Star Wars Outlaws не будет никаких башен, на которые нужно будет взбираться, чтобы раскрыть «туман войны» на различных планетах. Вместо этого главному герою Кей Весс нужно будет подслушивать или собирать информацию напрямую у определенных NPC, чтобы запустить определенные миссии и активности.

На планетах (и в космосе тоже) в Star Wars Outlaws будет кипеть жизнь в любое время, с динамическими событиями, такими как аресты Империей некоторых гражданских, стычки преступных группировок друг с другом и другие подобные сценарии. Игроку надо будет самому решать, ввязываться в конфликт или нет. Недавно Ubisoft Massive также заявила, что Star Wars Outlaws была разработана так, чтобы всегда быть интересной — выбор пал на качество вместо количества. Тем не менее, по словам разработчиков, на побочные квесты должно уйти столько же времени, как и на основной. В общей сложности это около шестидесяти часов контента.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Для подписчиков Ubisoft+ игра также будет доступна сразу.

Источник — wccftech.com