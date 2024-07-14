Samsung заявляет об успехе в разработке 3-нм Exynos 2500

Samsung достигла значительного прогресса в разработке чипа Exynos 2500 с использованием 3-нм техпроцесса. Инженерные образцы этого чипа демонстрируют высокую частоту работы в 3,20 ГГц, что превосходит прежние ожидания и является более энергосберегающим и эффективным по сравнению с Apple A15 Bionic.

Ранее рынок выражал беспокойство по поводу низкой производительности 3-нм процесса GAA от Samsung, что повлияло на доверие к Exynos 2500, особенно в контексте выпуска серии мобильных телефонов Galaxy S25.

Однако в начале месяца Samsung опровергла слухи о низкой производительности 3-нм техпроцесса, заявив о его стабильности и соответствии требованиям. Компания также сообщила, что массовое производство чипа Exynos 2500 запланировано на конец этого года. Это позволяет ожидать, что отдел Samsung LSI будет продолжать оптимизацию конструктивных решений для обеспечения высокой производительности и стабильности продукта в ближайшие месяцы.