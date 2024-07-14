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Samsung заявляет об успехе в разработке 3-нм Exynos 2500

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.07.2024
292 Просмотра 0
Samsung заявляет об успехе в разработке 3-нм Exynos 2500

Samsung достигла значительного прогресса в разработке чипа Exynos 2500 с использованием 3-нм техпроцесса. Инженерные образцы этого чипа демонстрируют высокую частоту работы в 3,20 ГГц, что превосходит прежние ожидания и является более энергосберегающим и эффективным по сравнению с Apple A15 Bionic.

Ранее рынок выражал беспокойство по поводу низкой производительности 3-нм процесса GAA от Samsung, что повлияло на доверие к Exynos 2500, особенно в контексте выпуска серии мобильных телефонов Galaxy S25.

Однако в начале месяца Samsung опровергла слухи о низкой производительности 3-нм техпроцесса, заявив о его стабильности и соответствии требованиям. Компания также сообщила, что массовое производство чипа Exynos 2500 запланировано на конец этого года. Это позволяет ожидать, что отдел Samsung LSI будет продолжать оптимизацию конструктивных решений для обеспечения высокой производительности и стабильности продукта в ближайшие месяцы.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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