Nubia Z60 Ultra с Snapdragon 8 Gen 3 «Leading Version» выйдет 23 июля

Компания Nubia готовит обновление своего флагманского смартфона Z60 Ultra, который будет доступен как на китайском, так и на международном рынках. Бренд сообщил о замене процессора Snapdragon 8 Gen 3 на усовершенствованную версию Snapdragon 8 Gen 3 «Leading Version», которая представляет собой ускоренный вариант данного чипа.

Запуск обновленной модели назначен на 23 июля 2024 года. Пока официальное название новой версии смартфона не было объявлено, но существуют предположения, что она может выйти под брендом Nubia Z60s Ultra.

Согласно доступной информации, кроме нового процессора, другие характеристики смартфона останутся прежними. Ожидается, что устройство сохранит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, максимальной яркостью в 1500 нит и частотой обновления экрана 120 Гц. Предполагается, что смартфон будет оборудован оперативной памятью LPDDR5x объемом до 24 ГБ и встроенной памятью формата UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ.

Также предполагается, что аккумулятор Nubia Z60 Ultra будет иметь емкость 6000 мАч и поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, а также защиту от пыли и воды по стандарту IP68. В области фотографии ожидается, что смартфон получит 50-мегапиксельный основной датчик, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и 64-мегапиксельную телефотокамеру с 3,2-кратным оптическим зумом, каждая из которых будет снабжена системой оптической стабилизации изображения. Для селфи, скорее всего, предусмотрена 12-мегапиксельная фронтальная камера, интегрированная в экран.

Мы продолжим следить за новостями о релизе обновленного смартфона Nubia и предоставим дополнительную информацию, как только она появится.

Источник — weibo.com