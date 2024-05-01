Наконец-то, появилась видеокарта RTX 4060 с котиками

Компания ASL, китайский партнёр Nvidia, представила видеокарту RTX 4060 в пастельно-розовом цвете с изображениями кота Ухуана и мопса Бачахея на вентиляторах. Этот дизайн – результат сотрудничества с мультяшным брендом SupremoCat и является ярким примером того, как можно сочетать высокую производительность с необычным стилем. Ее уже можно приобрести на AliExpress по цене 374,99 долларов, что является весьма хорошей ценой.

Такой подход к дизайну графических карт и аксессуаров отражает растущий спрос на индивидуализацию технологий и насыщение игрового пространства уникальными цветами и формами. Ранее на рынке уже появлялись розовые устройства от Razer и игровые аксессуары от HyperX с милыми дополнениями. Это демонстрирует тенденцию к отходу от традиционного «геймерского» стиля в пользу большей самобытности и выразительности.

Многие пользователи, такие как автор этой статьи, выражают желание видеть больше таких продуктов на рынке, которые бы отражали их личные интересы и предпочтения, включая любовь к милым животным и ярким цветам. Разнообразие дизайнов и отход от стандартной RGB-подсветки может существенно обогатить визуальное восприятие игровых пространств.

Nvidia GeForce RTX 4060 с кошачьим дизайном от ASL и SupremoCat – это больше, чем просто графическая карта. Это отражение желания потребителей иметь технику, которая не только мощная, но и эстетически привлекательная, что подтверждает наличие рынка для таких инновационных и личностно-ориентированных продуктов.

Источник — techradar.com