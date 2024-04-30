iOS 18 станет самым большим обновлением для iPhone

Apple анонсировала проведение своей годовой Worldwide Developers Conference (WWDC) на 2024 год, которая пройдёт с 10 по 14 июня. Это мероприятие, которое ежегодно привлекает внимание разработчиков и пользователей продукции Apple, на нем будут представлены обновления программного обеспечения для ключевых устройств компании.

Одним из самых значимых обновлений является iOS 18, которая, согласно заявлениям, получит значительное изменение интерфейса и функциональности. Эксперт по продуктам Apple Марк Гурман предполагает, что iOS 18 может стать одним из самых масштабных обновлений в истории операционной системы iPhone. Ожидается, что встроенные приложения, такие как «Заметки», «Почта», «Фитнес» и «Фото», получат новые возможности и улучшенный пользовательский интерфейс.

Среди предполагаемых улучшений приложения «Заметки» — поддержка записи голосовых заметок и интеграция с калькулятором для вставки математических уравнений. Также сообщается, что приложение «Калькулятор» может получить новые функции, включая конвертер валют, историю расчетов, переключатель режимов и возможность изменения размера окна приложения.

Впервые для пользователей iPad появится встроенное приложение «Калькулятор», которое долгое время отсутствовало на планшетах Apple. Это станет одним из неожиданных сюрпризов iPadOS 18.

Дополнительно Apple Maps может обзавестись новыми функциями, такими как создание пользовательских маршрутов и топографические карты, позволяющие видеть детальные контуры местности, высоты и достопримечательности.

В приложении «Сообщения» ожидается поддержка RCS, что откроет возможности для кросс-платформенного обмена сообщениями и мультимедийным контентом между пользователями iOS и Android.

Кроме того, предполагается, что Apple сделает акцент на развитии искусственного интеллекта, внедряя генеративные возможности ИИ в такие приложения, как Siri и Safari, что может значительно расширить их функционал.

WWDC 2024 обещает принести ряд инноваций и улучшений для экосистемы устройств и программного обеспечения Apple, укрепляя связь между разработчиками и конечными пользователями продуктов компании.

Источник — 91mobiles.com