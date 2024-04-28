ТОП-5 Лучшие внешние жесткие диски для PS4 и Xbox One 2024 года

В этом рейтинге вы сможете подобрать себе лучший внешний жесткий диск HDD для PS4 или Xbox One.

Лучшие внешние диски для PS4 и Xbox One предназначены для того, чтобы ваша библиотека игр была организована максимально в соответствии с вашими требованиями. С момента выхода этих приставок прошло достаточно времени, и в ту пору 500 ГБ на диске казались чем-то невероятным. Но с каждым годом игры становились все больше и больше — одна Baldur’s Gate 3 весит порядка 150 ГБ, что уж говорить о играх, к которым все время выкатывают DLC. Конечно, можно удалять и снова закачивать нужное по мере необходимости, но это доставляет только лишние хлопоты, и хочется иметь выбор из тайтлов, включая консоль. Тогда на помощь приходят лучшие жесткие диски для PS4 и Xbox.

28.04.2024 Обновление Мы освежили рейтинг HDD для PS4 и Xbox One.

Обе консоли работают с внешними HDD, и с этим не возникает никаких сложностей. Перед подключением по USB их нужно отформатировать под нужную файловую систему и вуаля — в вашем распоряжении вагон свободного места. С годами внешние жесткие диски дешевеют, поскольку SSD получают все большее распространение. Но переплачивать за высокие скорости не всегда разумно, поэтому HDD все еще в ходу.

Нужно учитывать ограничения. В случае с PS4 это 8 ТБ, а с Xbox One — 16 ТБ (два по 8 ТБ).

Какие внешние диски лучше всего подходят для PS4 и Xbox One?

Какие-то специализированные диски покупать не потребуется — работать будет, по сути, любой. Поэтому выбирать лучший HDD для PS4 и Xbox One нужно по тем же параметрам, что и в общем случае: объему памяти, скорости чтения и записи, компактности и надежности производителя, если придется обращаться по гарантии.

И по совокупности характеристик наш фаворит — Western Digital Elements объемом 4 ТБ. Если вы интересовались темой, то в курсе, что WD — популярный производитель устройств для хранения данных, и занимается этим уже довольно давно. 4 ТБ хватит с лихвой для хранения десятков игр, и с его компактным размером ему будет просто найти местечко.

Только имейте в виду, что для консолей последнего поколения, а именно PS5 и Xbox Series X, внешние диски из этого списка будут не самым лучшим выбором. Несмотря на то, что подключить их можно, для функционирования новейших игр требуются более дорогие SSD. Если вам требуется хранить много игр для PS4 или Xbox One, эти HDD пригодятся, в ином же случае лучше отложить эту сумму на апгрейд консоли.

1 Western Digital WD Elements Portable Лучший внешний жесткий диск для PS4

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 500 ГБ — 5 ТБ

Размеры: 110,5 х 82 х 15 мм

Скорость: 102 МБ/с Плюсы Большая емкость

Доступный Минусы Скучный дизайн

Сочетая производительность и цену, переносной жесткий диск WD Elements остается действующим чемпионом среди самых продаваемых внешних накопителей. Это диск, которым я владею, и который я рекомендую всем, кто хочет расширить хранилище своей консоли. У вас будет достаточно места для хранения до 80 игр одновременно (при среднем размере игры 50 ГБ). Было бы неплохо, если бы корпус имел другой дизайн, как некоторые другие в этом рейтинге.

Если у вас никогда раньше не было жесткого диска Western Digital, компания производит устройства хранения с начала 80-х годов и имеет заслуженную репутацию производителя надежных продуктов. Помимо возможности хранить множество разных игр, вы также сможете хранить их в течение длительного времени, что может быть полезно, если есть игры, к которым вы хотите вернуться.

2 Toshiba Canvio Basics Лучший жесткий диск для Xbox One

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 500 ГБ — 4 ТБ

Размеры: 109 х 78 х 14 мм

Скорость: 140 МБ/с Плюсы Идеальное расширение памяти для Xbox

Один из самых дешевых среда надежных

Компактный Минусы 5400 об/мин — длительное время загрузки

Игры Xbox Series X|S не пойдут

Мы понимаем, сейчас не лучшие времена, и люди стремятся к экономии. Если вам нужен способ немного расширить хранилище по адекватной цене, следует рассмотреть этот диск от Toshiba. Дополнительный терабайт точно пригодится для размещения обратно совместимых игр, и цену всего в 6000 рублей трудно переплюнуть.

Canvio Basics — это довольно простой внешний жесткий диск. При скорости 5400 об/мин у него производительность на уровне аналогов, базовый черный пластиковый корпус и подключение по USB 3.1. Просто воткните его, и готово.

Недостатки здесь достаточно очевидны. Как и любой другой внешний жесткий диск, вы можете использовать его только для хранения игр текущего поколения и с обратной совместимостью, ибо он не поможет с потоком новых игр. Даже играя в совместимую игру, не стоит ожидать очень быстрой загрузки. Это тот инструмент, который поможет играть в более старые игры и снизить нагрузку на внутренний SSD, вот и все.

В конце концов, вам следует приобрести Toshiba Canvio Basics, если у вас ограниченный бюджет. Маловероятно, что вы найдете сопоставимое хранилище по более выгодной цене, если не считать редких скидок, приуроченных к таким событиям, как Черная пятница.

3 Western Digital My Passport Отличный жесткий диск

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 1 — 5 ТБ

Размеры: 107,20 х 75 мм

Скорость: 139 МБ/с Плюсы Подходит для консолей

Доступный Минусы Короткий кабель

Жесткий диск WD My Passport идеально сочетается с вашей PS4 или Xbox One благодаря компактному дизайну и форм-фактору. Простая настройка позволяет подключить накопитель и начать загрузку содержимого в считанные минуты. Хотя по скорости и размеру накопитель почти не уступает конкурентам, короткий кабель может стать проблемой для пользователей, которым необходимо хранить накопитель вдали от консоли.

Лучшее, что есть в WD My Passport — это простота. Имея от 1 до 5 ТБ дискового пространства, вы можете загрузить десятки высокобюджетных игр, и у вас еще останется место для любого количества фильмов и видео.

4 Silicon Power Armor A60 Лучший жесткий диск для тех, кто в дороге

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 1 — 5 ТБ

Размеры: 139 х 86 х 23 мм

Скорость: 103 МБ/с Плюсы Ударопрочность и влагонепроницаемость

Высокая скорость Минусы Резиновое покрытие быстро притягивает пыль

Если у вас есть любознательные малыши, беспокойные домашние животные или неуклюжая моторика рук, вам стоит присмотреться к ударопрочному накопителю Silicon Power. Накопитель получил хорошие отзывы от пользователей консолей, и его можно без опасений использовать в поездках.

Обладая объемом памяти от 1 до 5 ТБ и высокой скоростью чтения, Silicon Power является одним из лучших внешних жестких дисков для PS4 и Xbox One, особенно если вам нужно часто перетаскивать его с места на место. Он немного больше, чем некоторые из его конкурентов, а узнаваемость торговой марки не такая, как, скажем, у Western Digital или Seagate. Но он прочный и должен прослужить долго.

5 WD 8TB My Book Жесткий диск, предлагающий больше места

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Емкость: 1-18 ТБ

Размеры: 170 х 139 х ​​49 мм

Скорость: 180 МБ/с Плюсы До 8 ТБ места

Хорошая цена на ГБ

Хранилища точно хватит на все Минусы Игры Xbox Series X|S не пойдут

Подключается к сети

Скорость 5900 об/мин

Итак, возможно, вам мало 4 ТБ. Или у вас огромная цифровая библиотека, и вы хотите загрузить ее всю сразу. Или вы собираетесь скачать как можно больше игр Xbox Game Pass. Какой бы ни была причина, если вышеперечисленные варианты не подходят, пришло время рассмотреть это хранилище от Seagate.

Этот массивный внешний жесткий диск с номинальной скоростью 5900 об/мин не имеет каких-то исключительных фич или невероятных скоростей, но ему удается выделиться из толпы благодаря объему. Но из-за габаритов тут не получится варианта PnP, поскольку My Book требуется собственный источник питания, для подключения к которому прилагается адаптер мощностью 18 Вт.

Надо иметь в виду следующее: с него можно играть в игры с обратной совместимостью, но новые игры он сможет только хранить. Зато 8 ТБ решат любые вопросы по хранилищу. При цене 26000 рублей за 8 ГБ My Book выходит не самым дешевым, но цена за 1 ТБ получается 3200, что довольно экономично.

Но игра стоит свеч только в том случае, если вам просто жизненно необходимо иметь достаточно места для хранения сотен игр одновременно, и вы презираете идею постоянной загрузки и ротации игр.

Как выбрать лучший внешний жесткий диск для PS4 и Xbox One

При выборе одного из лучших внешних жестких дисков для PS4 и Xbox One, первостепенное внимание следует уделить объему памяти. Если вам не хватает места или вы редко покупаете игры, тогда подойдет жесткий диск вместимостью 2 ТБ или даже меньше. Но если вы регулярно пополняете свою библиотеку объемными тайтлами, то только вариант на 8 ТБ сможет удовлетворить вашу потребность.

Важно также обратить внимание на бренд. Жесткие диски — это устройство, поломка которого может привести к очень чувствительным последствиям. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных временем, крупных производителей, чтобы минимизировать риск выхода HDD из строя, ведь на нем хранятся игры и важные данные.