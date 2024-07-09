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Продажи Huawei Mate 60 превысили 10 миллионов единиц

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.07.2024
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Продажи Huawei Mate 60 превысили 10 миллионов единиц

По информации, которую распространил авторитетный инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo, к концу июня 2024 года компании Huawei удалось продать более 10 миллионов устройств из серии Mate 60. В эту цифру входят продажи как основной модели Mate 60, так и более продвинутых Mate 60 Pro и Mate 60 RS Porsche Design.

Не смотря на сложности, связанные с ограничениями на производство микросхем, Huawei смогла добиться значительных результатов в продажах новой серии Mate 60. Эффективные маркетинговые стратегии, включая акции и скидки, способствовали росту интереса к флагманским смартфонам.

Поклонники бренда Huawei также внесли свой вклад в успех продаж Mate 60. После первоначального взрыва интереса к модели Mate 60 Pro, серия удерживает стабильно высокие позиции на рынке.

Huawei Mate 60 и Mate 60 Pro обладают схожими техническими характеристиками, отличаясь размером экрана и ёмкостью батареи. Обе модели оснащены LTPO OLED-экранами с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, что позволяет экономить заряд батареи. Mate 60 имеет экран диагональю 6,69 дюйма, тогда как Mate 60 Pro предлагает более просторный 6,82-дюймовый дисплей.

Оба устройства работают на базе чипсета Kirin 9000S, изготовленного по 7-нм технологическому процессу, и обладают 12 ГБ оперативной памяти для эффективной многозадачности. Пользователям доступны варианты внутренней памяти от 256 ГБ до 1 ТБ.

Камеры смартфонов включают в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с уникальной регулируемой диафрагмой от f/1.4 до f/4.0. Mate 60 оснащен 12-мегапиксельным перископическим и сверхшироким объективами, в то время как Mate 60 Pro улучшен до 48-мегапиксельного перископического объектива. Обе модели имеют 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Huawei Mate 60 Pro, несмотря на более крупный экран, имеет аккумулятор на 4750 мАч, в то время как Mate 60 – на 5000 мАч. Оба поддерживают быструю проводную зарядку на 88 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Mate 60 Pro дополнительно оснащен 3D-камерой глубины для улучшенного распознавания лиц. Флагманский Mate 60 Pro имеет усовершенствованную заднюю камеру и предустановленную систему HarmonyOS 4.0, а также 16 ГБ оперативной памяти и вариант хранения до 1 ТБ.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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