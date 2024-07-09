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Новая функция Oura Ring поможет ему бороться с Galaxy Ring

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.07.2024
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Новая функция Oura Ring поможет ему бороться с Galaxy Ring

Компания Oura представила новую функцию для своего умного кольца Oura Ring под названием Oura Advisor, которая работает на базе искусственного интеллекта и предлагает пользователям персонализированные рекомендации для поддержания здорового образа жизни. Это не просто тренер по физическим упражнениям, но и помощник по всестороннему подходу к здоровью.

Oura Advisor стал доступен в разделе Oura Labs мобильного приложения, что указывает на то, что функция пока находится в стадии бета-тестирования. В Oura Labs пользователи могут ознакомиться с экспериментальными возможностями, которые впоследствии могут быть интегрированы в основное приложение. Сейчас также доступны другие функции, включая Symptom Checker.

Используя Oura Advisor, вы можете установить свои личные цели и предпочтения в общении с искусственным интеллектом, выбрав нужный стиль коммуникации: поддерживающий, мотивирующий или наставнический. Помощник будет предлагать рекомендации, исходя из данных, собранных с помощью кольца Oura.

Интерактивный ИИ позволяет задавать вопросы и получать напоминания, соответствующие вашим целям. Уведомления могут быть настроены на ежедневное, еженедельное получение или на другой удобный вам интервал. Со временем Oura Advisor будет адаптироваться к вашим изменениям в здоровье и предпочтениям, предлагая персонализированные советы.

На данный момент не совсем понятно, насколько конкретными будут рекомендации Oura Advisor и какой объем информации потребуется предоставить для максимальной персонализации, кроме данных с кольца. Также сообщается, что пользователи смогут удалять устаревшую информацию, чтобы искусственный интеллект не учитывал уже нерелевантные данные, например, о перенесенной травме.

Объявление о новой функции Oura Advisor было сделано накануне предполагаемого анонса смарт-кольца Samsung Galaxy Ring – прямого конкурента Oura Ring. Учитывая, что Samsung уже внедрила ИИ в свои смартфоны и планирует расширение функционала на базе ИИ в своем приложении Samsung Health, конкуренция на рынке умных колец обостряется. Oura также сталкивается с конкуренцией со стороны Ultrahuman Ring Air и Circular Ring Slim, которые предлагают собственные ИИ-помощники и советы на основе искусственного интеллекта.

Источник — digitaltrends.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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