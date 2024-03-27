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Poco F6 получит Snapdragon 8s Gen 3

Максим Тарков Максим Тарков
27.03.2024
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Poco F6 получит Snapdragon 8s Gen 3

Недавно Xiaomi выпустила в Китае Xiaomi Civi 4 Pro как первый в мире смартфон, оснащенный чипом Snapdragon 8s Gen 3. В своем недавнем сообщении в X исполнительный директор Poco Global Дэвид Лю рассказал, что следующий телефон Poco, которым, судя по всему, будет Poco F6, станет первым телефоном на мировом рынке, оснащенным Snapdragon 8s Gen 3. В преддверии ожидаемого запуска AndroidHeadlines опубликовал сообщение об утечке первых подробностей о Poco F6.

В предыдущих сообщениях отмечалось, что Poco F6 имеет кодовое имя «точка» и внутренний номер модели устройства «N61». В новой статье со ссылкой на код Mi в качестве источника утверждается, что устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX882. Та же камера стоит на таких телефонах, как Realme 12 Pro 5G и iQOO Z9 5G.

Основную камеру дополнят 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX355 и камера OmniVision OV20B40, вероятно, для макросъемки. Устройству может достаться система с двумя камерами, что потенциально исключает макрообъектив из конечного варианта продукта. Поэтому к информации из утечки желательно относиться осторожно.

В статье также говорится, что Poco F6 будет оснащен процессором SM8635, который представляет собой не что иное, как Snapdragon 8s Gen 3. Ожидается, что это же устройство появится на китайском рынке под брендом Redmi Note 13 Turbo. В F6 используются OLED-матрицы китайских производителей дисплеев, таких как TCLD и Tianma. Что касается запуска, то он ожидается в апреле или мае этого года.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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