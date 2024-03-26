Характеристики нового планшета iQOO Pad 2

Типстер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики iQOO Pad 2 (номер модели iPA2475) и заявил, что выпуск запланирован на ближайшее время. Это устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт и, как сообщается, будет совместимо с протоколом быстрой зарядки UFCS.

UFCS — это протокол быстрой зарядки следующего поколения, совместно разработанный Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT) и такими производителями смартфонов, как Huawei, Vivo и Xiaomi.

По всей видимости, iQOO Pad 2 будет иметь характеристики, очень похожие на грядущий Vivo Pad 3 Pro, который ранее был замечен в Geekbench с самым мощным на данный момент чипом MediaTek Dimensity 9300. Ранее сообщалось, что Vivo Pad 3 Pro предлагает 13,1-дюймовый ЖК-экран 3,1K+ 144 Гц, 16 ГБ ОЗУ, 11500 мАч, не говоря уже о фокусе на производительность.

Dimensity 9300 — новейший флагманский процессор MediaTek, выпущенный в ноябре прошлого года. Он изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC и оснащен четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-X4, одно из которых достигает тактовой частоты 3,25 ГГц, а остальные три — 2,85 ГГц. Помимо больших ядер, он оснащен 4 ядрами Cortex-A720 с тактовой частотой 2,0 ГГц и 12-ядерным графическим процессором Immortalis-G720. Этот чип даже способен поддерживать аппаратную трассировку лучей MediaTek второго поколения.

Для справки, iQOO Pad, выпущенный в мае прошлого года, был оснащен чуть меньшим 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K и частотой 144 Гц, поддерживающим пиковую яркость 600 нит. Он также был совместим со стилусом и сенсорной клавиатурой, хотя они продавались отдельно. iQOO Pad был оснащен чипом Dimensity 9000+ и работал в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти.

Источник — gizmochina.com