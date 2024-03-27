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iPhone 16 может достаться более емкая АКБ

Максим Тарков Максим Тарков
27.03.2024
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iPhone 16 может достаться более емкая АКБ

Apple подала новый патент, судя по которому, они смогут увеличить емкость аккумулятора, не раздувая его, и есть надежда, что таковой мы увидим уже в iPhone 16. Телефоны на базе Android все чаще оснащаются совершенно новыми технологиями быстрой зарядки и аккумуляторами большой емкости, и на текущий момент аккумулятором емкостью 5000 мАч и более уже никого не удивишь. Более того — это база для флагманов. Apple пытается не отставать в этом плане и увеличить возможности своих аккумуляторных батарей.

Название нового патента Apple «Батарейные элементы с выступами под прямым углом» указывает на то, что емкость новых батарей Apple можно увеличить без прибавки в ее габаритах. Заявка на регистрацию этого патента была впервые подана в сентябре 2021 года и опубликована 26 марта 2024 года. Для увеличения срока службы аккумулятора Apple прибегает к таким методам, как мембраны и складные аккумуляторные компоненты.

Кроме того, новый патент Apple предполагает, что разъем аккумулятора будущих iPhone может отличаться и от привычного нам типа, и от наиболее распространенного. Apple объясняет, что достижение более высокой емкости батареи связано с расположением выступов на ней:

«У одного набора коннекторов могут быть выступы, отходящие от поверхности в одном направлении, а другого — перпендикулярные им. Это поможет не только решить проблемы с нехваткой места в корпусе, но также улучшить сопротивление всей ячейки, что повысит общую эффективность батареи».

Поскольку Apple опубликовала этот патент только что, внедрить новую технологию аккумуляторов в iPhone 16 серии она вряд ли успеет. Однако, если все пойдет по плану Apple, нас в недалеком будущем ждут iPhone с более емкими батареями.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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