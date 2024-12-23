logo-daboom новый год
Главная » Интернет и ПО » Павел Дуров заявил, что Telegram теперь прибыльный
Интернет и ПОСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Павел Дуров заявил, что Telegram теперь прибыльный

Мария Старкова Мария Старкова
23.12.2024
6 Просмотров 0
Павел Дуров заявил, что Telegram теперь прибыльный

Сегодня Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, объявил о достижении компанией прибыльности. Общая выручка Telegram за 2024 год превысила 1 миллиард долларов. Этот успех связан с успешным запуском платной подписки Telegram Premium в 2022 году. Количество пользователей подписки на данный момент составляет более 12 миллионов. Кроме того, значительно выросли доходы от рекламы. На конец года у Telegram остаются денежные резервы свыше 500 миллионов долларов, не включая криптоактивы.

Дуров также сообщил о значительном сокращении долговых обязательств компании. За последние четыре года месенджер привлёк около 2 миллиардов долларов в виде займов, значительную часть которых удалось погасить осенью 2024 года за счет выгодных условий размещения облигаций. Несмотря на достигнутую прибыльность, Дуров отметил, что впереди еще много работы. Ранее, в этом году, Дуров в интервью Financial Times прогнозировал достижение прибыльности к 2025 году и выражал намерение в будущем провести IPO.

Telegram, имеющий более 950 миллионов активных пользователей в месяц, постоянно развивается, предлагая новые функции для бизнеса, возможности монетизации для создателей контента (платный контент на каналах) и сервис распределения рекламных доходов, а также запустил собственный мини-магазин приложений.

Источник — techcrunch

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.