Павел Дуров заявил, что Telegram теперь прибыльный

Сегодня Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, объявил о достижении компанией прибыльности. Общая выручка Telegram за 2024 год превысила 1 миллиард долларов. Этот успех связан с успешным запуском платной подписки Telegram Premium в 2022 году. Количество пользователей подписки на данный момент составляет более 12 миллионов. Кроме того, значительно выросли доходы от рекламы. На конец года у Telegram остаются денежные резервы свыше 500 миллионов долларов, не включая криптоактивы.

Дуров также сообщил о значительном сокращении долговых обязательств компании. За последние четыре года месенджер привлёк около 2 миллиардов долларов в виде займов, значительную часть которых удалось погасить осенью 2024 года за счет выгодных условий размещения облигаций. Несмотря на достигнутую прибыльность, Дуров отметил, что впереди еще много работы. Ранее, в этом году, Дуров в интервью Financial Times прогнозировал достижение прибыльности к 2025 году и выражал намерение в будущем провести IPO.

Telegram, имеющий более 950 миллионов активных пользователей в месяц, постоянно развивается, предлагая новые функции для бизнеса, возможности монетизации для создателей контента (платный контент на каналах) и сервис распределения рекламных доходов, а также запустил собственный мини-магазин приложений.

Источник — techcrunch