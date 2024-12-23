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Функция Gemini «Спросить об этом PDF» наконец запущена

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.12.2024
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Функция Gemini "Спросить об этом PDF" наконец запущена

Google анонсировала на конференции Google IO 2024 новую функцию для своего помощника Gemini: «Спросить об этом PDF». Теперь пользователи Gemini Advanced с Android 15 и выше могут задавать вопросы о содержимом PDF-файлов прямо в приложении Файлы от Google.

Эта функция позволяет экономить время, особенно при работе с многостраничными документами. После открытия в приложении «Файлы» и запуска Gemini, появится кнопка «Спросить об этом PDF». Нажатие на неё открывает возможность задавать вопросы о содержании файла. Функционал подобен тому, как это работает в ChatGPT.

Функция доступна только подписчикам Gemini Advanced. Важно отметить, что Gemini должен быть настроен в качестве помощника на вашем Android-смартфоне для корректной работы. В дополнение к работе с PDF, Gemini способен отвечать на вопросы о веб-страницах и видео YouTube. Если приложение не поддерживает интеграцию с Gemini, можно использовать скриншот экрана.

Это обновление дополняет возможности Gemini. Он уже умеет анализировать файлы, загруженные в веб-приложение Gemini и файлы на Google Диске. Теперь же у пользователей более удобный и быстрый способ взаимодействия с PDF-документами, хранящимися локально на устройстве. Gemini Advanced предоставляет доступ к расширенным моделям ИИ, таким как Gemini 1.5 Pro, что обеспечивает высокое качество ответов. Функция «Спросить об этом PDF» интегрирована в обновлённый просмотрщик в приложении «Файлы». Это позволяет легко делиться, отмечать и взаимодействовать с файлами.

Источник — androidcentral

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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