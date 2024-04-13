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One UI 6.1 с Galaxy AI появится на флагманах 2021- 2022 годов

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.04.2024
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One UI 6.1 с Galaxy AI появится на флагманах 2021- 2022 годов

Samsung внесла ясность в ожидания пользователей своих смартфонов, объявив о внедрении обновлении One UI 6.1 для моделей Galaxy 2021 и 2022 годов. Это обновление принесёт с собой ряд функций Galaxy AI, что стало приятным сюрпризом после того, как ранее появлялись слухи о возможном исключении искусственного интеллекта из пакета функций данных устройств.

Тем не менее, важно отметить, что флагманские модели 2021 года, такие как Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, получат доступ только к ограниченному спектру возможностей искусственного интеллекта. Среди них – поиск предметов на изображениях через Google и инструменты, такие как, например, Chat Assist, который предлагает уникальную возможность настройки тона и стиля текстовых сообщений через клавиатуру Samsung.

В то же время, флагманы 2022 года, включая серии Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Tab S8, получат более широкий ассортимент функций Galaxy AI. Однако они лишатся возможности Instant Slow-mo – функции, которая позволяет замедлять любое видео при долгом нажатии на экран. По утверждению представителя Samsung Korea, ограничения, связанные с аппаратным обеспечением чипов Exynos и Snapdragon, применяемых в устройствах до 2023 года, не позволяют полноценно реализовать данную функцию.

Список устройств Samsung, которые получат One UI 6.1 с функциями Galaxy AI:

  • Galaxy S21 series
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3 (ограниченные функции)
  • Galaxy S22 series
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy Tab S8 series

Samsung сообщила, что обновления One UI 6.1 стартуют в начале мая, однако эта дата может быть актуальной преимущественно для рынка Южной Кореи. Пока компания не предоставила точный план обновлений для международных пользователей, так что владельцы гаджетов Samsung за пределами Кореи могут ожидать новинки позже в мае, а то и в более отдалённые сроки.

Следует учитывать, что глобальное распространение обновлений часто происходит волнами, поэтому некоторым пользователям придётся подождать, прежде чем они смогут получить все преимущества One UI 6.1. Следите за новостями, чтобы узнать, когда именно обновление станет доступно в вашем регионе.

Источник — gizmochina.com

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