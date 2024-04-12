Apple работает над процессором M4, заточенным под ИИ

Apple прикладывает значительные усилия по внедрению искусственного интеллекта во всю линейку продуктов, и они не ограничиваются только инновациями в программном обеспечении. В то время как iOS 18 привнесет несколько передовых функций в iPhone, компания также работает над тем, чтобы предложить в своей линейке Mac ИИ, работа которого будет ускорена в том числе за счет нового железа.

Apple анонсирует обновленные компьютеры с новыми чипами M4 для повышения вычислительной и графической производительности уже в этом году, но улучшения выйдут далеко за эти рамки. Последние новости говорят о том, что M4 позволит расширить возможности искусственного интеллекта на Mac. Мы подозреваем, что Apple выпустит обновленные модели MacBook Pro в последнем квартале 2024 года, как и в прошлом году.

Хотя повышение эффективности само по себе приятно, основной ставкой чипа будет усовершенствованный Neural Engine с большим количеством ядер для улучшения возможностей обработки ИИ. Компания планирует «подчеркнуть, насколько велико влияние технических компонентов на работу с искусственным интеллектом и то, как новое оборудование будет сочетаться со следующей версией macOS». Иными словами, macOS и M4 будут работать рука об руку, обеспечивая бесперебойные процессы ИИ.

Сотрудники компании Apple тестируют три варианта чипа M4, которые войдут в линейку MacBook Air, MacBook Pro и Mac Studio. Базовый чип M4 под кодовым названием Donan будет доступен в линейке MacBook Air, чипы M4 Pro и M4 Max под кодовым названием Brava будут стоять в MacBook Pro, а M4 Ultra будет установлен в Mac Studio. В этом году компания также планирует обновить большую часть своей линейки Mac, в том числе ее внутренние компоненты и, возможно, дизайн.

Разработка новых процессоров M4 уже ведется, и обновленный чип будет иметь и другие улучшения, такие как поддержка 512 ГБ унифицированной памяти в самом продвинутом варианте. Чип будет изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC, аналогичному нынешнему чипу M3, но с улучшенной производительностью и повышенной эффективностью. Мы поделимся более подробной информацией по этому вопросу, как только она появится.

Источник — wccftech.com