Apple Watch 10: все, что известно на сегодня

До появления Apple Watch Series 10 еще несколько месяцев, но мы уже готовы объединить об одним заголовком все слухи и обсудить улучшения, которые ждут новую модель по сравнению с Apple Watch Series 9.

Apple выпускает новые Apple Watch каждый год, поэтому, если ничто не помешает традиции, Apple Watch 10 будут анонсированы в конце лета или начале осени 2024 года. Скорее всего, эти долгожданные часы будут выпущены вместе с линейкой iPhone 16.

И хотя об iPhone 16 курсирует уже достаточно слухов, об Apple Watch 10 такого не скажешь. Тем не менее, мы предполагаем, что Apple Watch 10 получат обновления для отслеживания здоровья, связи и безопасности, а также другой дизайн и эксклюзивные функции watchOS 11.

В настоящее время ничего не указывает на возможность появления дополнительных моделей Apple Watch, таких как Apple Watch SE или продолжение спортивной итерации Apple Watch Ultra 2. Ранее до нас доходила информация о неких Apple Watch X, но, возможно, это просто написание 10 римскими цифрами. Далее мы расскажем все, что мы знаем о грядущей паре Apple Watch.

Самые правдоподобные слухи

Дата выхода: сентябрь 2024 г.

сентябрь 2024 г. Прогноз цены: от $399

от $399 Дизайн: более тонкая конструкция и новый механизм с магнитной лентой.

более тонкая конструкция и новый механизм с магнитной лентой. Чип: S10 (вероятно, будет похож на S9)

S10 (вероятно, будет похож на S9) Особенности: возможное определение апноэ

возможное определение апноэ Программное обеспечение: watchOS 11

APPLE WATCH 10: Цены

Больше всего мы уверены в том, что дата выпуска Apple Watch 10 запланирована где-то на конец лета или начало осени этого года. Как и в случае с iPhone, Apple выпускает как минимум одни новые умные часы каждый год. Недавно компания даже выпустила несколько версий Apple Watch, предоставив клиентам больше выбора.

Исходя из предыдущих цен, флагманские Apple Watch 10, скорее всего, будут стоить 399 долларов за модель размером 41 мм. Большая 45-миллиметровая версия, вероятно, будет стоить 429 долларов. Что касается поддержки сотовой связи, которая позволяет Apple Watch работать без привязки к iPhone, часы в такой версии будут стоить 499 долларов за размер 41 мм и 529 долларов за размер 45 мм.

APPLE WATCH 10: Дизайн

В целом, внешний вид Apple Watch практически не менялся с момента их первого появления, но минимальные нововведения в некоторых поколениях в итоге сделали устройство более современным. Намеренно или нет, Apple следовала в этом трехлетнему циклу. В последний раз дизайн Apple Watch меняли для Apple Watch Series 7, когда дисплей вырос на 20% — это было три года назад.

Следуя такой логике, можно сделать осторожный вывод, что в Apple Watch 10 нас ждут более радикальные изменения, нежели между Apple Watch Series 9 и 8. Согласно последним данным, переход на дисплеи MicroLED, о котором давно ходят слухи, не состоится. Зато мы можем ожидать более тонкий корпус в новом дизайне. Эту информацию предоставил знаменитый Марк Гурман из Bloomberg, который часто бывает точен относительно продуктов Apple.

По словам одного из представителей Apple, система крепления ремешка в Apple Watch в этом году будет полностью переработана. Получается, что все текущие ремешки будут несовместимы с новыми версиями часов, начиная с Apple Watch 10. Это изменение может расстроить коллекционеров ремешков для часов, поэтому любопытно, пойдет ли Apple на этот риск и какое решение предложит.

APPLE WATCH 10: Особенности

Apple Watch 10 воплотит в себе лучшие функции Apple Watch: комплексный анализ тренировок, поддержку сотен приложений, удобное общение, инструменты безопасности и многое другое. Вопрос в том, что нового получит последняя версия Apple Watch.

В Apple Watch Series 9 Apple представила инновационный навигационный жест под названием Double Tap, который позволяет отвечать на звонки и ставить на паузу таймеры, дважды постукивая указательным и большим пальцами по стрелке часов. Внедрение этой функции стало возможным благодаря процессору S9, который на сегодняшний день является самым мощным чипом для Apple Watch.

Чуть ранее поступали слухи, что Apple Watch 10 больше сфокусируются на слежении за здоровьем пользователя. По данным Bloomberg, они смогут предупреждать о признаках апноэ и гипертонии. Но продолжающиеся судебные баталии с медицинской технологической компанией Masimo поставили появление этих опций под сомнение. Если в новые умные часы не установят новый датчик для определения кислорода в крови на замену спорному предыдущему, Apple Watch 10 может остаться без возможностей анализировать SpO2.

Больше о новых функциях мы, вероятно, узнаем на WWDC 10 июня. Ежегодная конференция позволит нам впервые взглянуть на ПО для Apple Watch 10.

APPLE WATCH 10: Время автономной работы

Чего действительно жаждет любой владелец Apple Watch, так это более высокой автономности часов. Флагманские Apple Watch работают всего до 18 часов, а Apple Watch Ultra 2 — до 36. И хотя режим низкого энергопотребления увеличивает этот показатель, все-таки хотелось бы, чтобы инженеры продлили жизнь батареи на своем уровне.

Согласно сообщениям The Elec, Apple хочет внедрить в дисплей устройства технологию низкотемпературных тонкопленочных транзисторов (TFT) из поликристаллического оксида (LTPO), что может значительно улучшить энергопотребление. В таком случае даже при том же уровне яркости, что и сейчас, часы смогут продержаться дольше предыдущих версий.

APPLE WATCH 10: Перспективы

Мы почти не сомневаемся, что Apple Watch 10 станут одними из лучших умных часов года. Но конкуренты развиваются семимильными шагами, и в связи с судебным процессом против Masimo все внимание приковано к Apple, чтобы увидеть, чем будет ознаменован 10-летний юбилей ее умных часов.

Источник — tomsguide.com