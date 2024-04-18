Официально объявлен выход линейки Huawei Pura 70

Компания Huawei объявила о выходе своих новых флагманов серии Pura 70. Как некоторые из вас, возможно, помнят, пару дней назад компания рассказала о ребрендинге серии Huawei P на серию Huawei Pura.

Что ж, четыре смартфона, о которых ходили слухи, теперь официально представлены под брендом Pura: это Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra.

Ultra — самая мощная модель, наиболее перспективная с точки зрения фотографии. Однако все четыре устройства довольно мощные и внешне очень похожи.

Они имеют плоские дисплеи с отверстием для камеры по центру. У Huawei Pura 70 самые толстые рамки в линейке, но даже они сами по себе очень тонкие. Сзади смартфоны также очень похожи треугольным блоком камер с закругленными краями.

Модель Ultra выглядит немного иначе из-за более продвинутых объективов, входящих в комплект. Кроме того, логотип XMAGE и светодиодная вспышка расположены за пределами островка камер. На трех остальных моделях фирменный знак и вспышка не выходят за пределы блока.

Сердцем Huawei Pura 70 Pro+ и Pura 70 Ultra служит совершенно новый процессор Huawei Kirin 9010, обновленная модель Kirin 9000S, стоящей в начальных моделях.

Huawei Pura 70 имеет 6,6-дюймовый дисплей, у остальных он на 0,2 дюйма больше. Модель начального уровня имеет разрешение 2760 x 1256, другие — 2844 x 1260. Это матрицы LTPO с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и с высокочастотным ШИМ-регулированием (1440 Гц). экран защищает стекло Kunlun второго поколения.

Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro предлагают 12 ГБ оперативной памяти, а продвинутые модели поставляются с 16 ГБ оперативной памяти. В зависимости от модели доступны различные варианты хранения, но не более 1 ТБ.

Huawei Pura 70 получил аккумулятор емкостью 4900 мАч, Pro и Pro+ — 5050 мАч, а модель Ultra — 5200 мАч. Все модели кроме начальной поддерживают проводную зарядку мощностью до 100 Вт, беспроводную до 80 Вт и обратную беспроводную зарядку до 20 Вт. Huawei Pura 70 же работает с мощностью 66 Вт, 50 Вт и 7,5 Вт соответственно.

С камерами дела обстоят особенно интересно. Huawei Pura 70 — наименее впечатляющий в этом отношении, но все четыре устройства получили основной объектив с переменной диафрагмой. Pro и Pro+ имеют одинаковые наборы камер, а Huawei Pura 70 Ultra собрал все сливки. Но обо всем по порядку.

Huawei Pura 70 оснащен основной камерой 50 МП с диафрагмой f/1,4-f/4,0 и оптической стабилизацией изображения. Дополняет ее 13 МП сверхширокоугольная камера (диафрагма f/2,2) и 12 МП перископический телевик (диафрагма f/3,4, OIS, 5-кратный оптический зум, 50-кратный цифровой зум).

В Pro и Pro+ стоит 50 МП основная камера (диафрагма f/1,4–f/4,0, OIS), а также 12,5 МП сверхширокоугольная камера (диафрагма f/2,2), 48 МП объектив для макросъемки, телеобъектив (диафрагма f/2,1, OIS, 3,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум).

Топовый Ultra — абсолютный лидер в возможностях фото. У него 50 МП основная камера (1-дюймовый сенсор, диафрагма f/1,6-f/4,0, защита от тряски). В комплект также входит 40 МП сверхширокоугольная камера (диафрагма f/2,2) и 50 МП макротелеобъективная камера (диафрагма f/2,1, OIS, 3,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, фокусные расстояния: 22,5 мм, 13 мм, 90 мм).

Huawei Pura 70 Ultra выпускается в зеленом, коричневом, белом и черном цветах. Обратите внимание, что в отделке используется искусственная кожа.

Huawei Pura 70 выпускается в темно-розовом, голубом, белом и черном цветах, Huawei Pura 70 Pro — в фиолетовом, белом и черном, а Huawei Pura 70 Pro+ — в серебристом, белом и черном. Задняя панель выполнена в стекле.

Все четыре телефона сертифицированы по стандарту IP68 и оснащены встроенными в дисплей сканерами отпечатков пальцев. На них предустановлена ​​HarmonyOS 4.2.

У нас нет ценников на все модели, но цены на Huawei Pura 70 Pro+ стартуют с 1105 долларов, а на модель Ultra — с 1380 долларов.

Источник — androidheadlines.com