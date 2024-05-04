Обновление One UI 6.1 для смартфонов Galaxy S22 отложено

Samsung временно остановила выход обновления One UI 6.1 для своих устройств серии Galaxy S22 после сообщений о сбоях, зафиксированных пользователями в Южной Корее. Инциденты, связанные с обновлением, включают в себя случаи, когда экран телефона оставался белым после разблокировки, делая устройство непригодным для использования. Дополнительные жалобы касаются отсутствия отклика сенсорного экрана на экране блокировки, что приводит к необходимости выполнения сброса к заводским настройкам для восстановления функциональности.

Обновление One UI 6.1, содержащее функции Galaxy AI, ранее было выпущено для множества устройств, включая Galaxy S21 и различные модели линеек Galaxy Z Fold и Flip, но приостановка коснулась исключительно серии Galaxy S22. На текущий момент компания Samsung не подтвердила наличие проблемы официально, однако на родине бренда, новая версия прошивки была отозвана.

Для владельцев Galaxy S22, которые ещё не обновили свои устройства, необходимо будет ожидать следующего обновления, которое должно решить указанные проблемы. Пока что не зафиксировано появление подобных ошибок на других моделях старых флагманских устройств Samsung, поэтому обновление для этих устройств продолжает распространяться.

Основные особенности последнего обновления One UI включают в себя новшества на базе искусственного интеллекта, такие как «Круг для поиска с помощью Google», «Помощник в чате», «Живой перевод», «Помощник по заметкам» и «Помощник при просмотре», а также обои, созданные с помощью ИИ, и другие функции.

Источник — androidcentral.com