Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Обновление One UI 6.1 для смартфонов Galaxy S22 отложено
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Обновление One UI 6.1 для смартфонов Galaxy S22 отложено

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.05.2024
130 Просмотров 0
Обновление One UI 6.1 для смартфонов Galaxy S22 отложено

Samsung временно остановила выход обновления One UI 6.1 для своих устройств серии Galaxy S22 после сообщений о сбоях, зафиксированных пользователями в Южной Корее. Инциденты, связанные с обновлением, включают в себя случаи, когда экран телефона оставался белым после разблокировки, делая устройство непригодным для использования. Дополнительные жалобы касаются отсутствия отклика сенсорного экрана на экране блокировки, что приводит к необходимости выполнения сброса к заводским настройкам для восстановления функциональности.

Обновление One UI 6.1, содержащее функции Galaxy AI, ранее было выпущено для множества устройств, включая Galaxy S21 и различные модели линеек Galaxy Z Fold и Flip, но приостановка коснулась исключительно серии Galaxy S22. На текущий момент компания Samsung не подтвердила наличие проблемы официально, однако на родине бренда, новая версия прошивки была отозвана.

Для владельцев Galaxy S22, которые ещё не обновили свои устройства, необходимо будет ожидать следующего обновления, которое должно решить указанные проблемы. Пока что не зафиксировано появление подобных ошибок на других моделях старых флагманских устройств Samsung, поэтому обновление для этих устройств продолжает распространяться.

Основные особенности последнего обновления One UI включают в себя новшества на базе искусственного интеллекта, такие как «Круг для поиска с помощью Google», «Помощник в чате», «Живой перевод», «Помощник по заметкам» и «Помощник при просмотре», а также обои, созданные с помощью ИИ, и другие функции.

Источник — androidcentral.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.