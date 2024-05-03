Главная » Планшеты Представлен планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro 33 280 мАч ПланшетыЭлектроника и техника Представлен планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro 33 280 мАч Максим Тарков 4 Просмотра

Компания Ulefone только что представила два новых планшета: Ulefone Armor Pad 3 Pro и Ulefone Armor Pad Pro. Первый оснащен поистине гигантской батареей емкостью 33 280 мАч. Модель Pad 3 Pro является новым флагманским гаджетом Ulefone, а Pad Pro — это обновленная версия более бюджетного планшета компании.

Оба этих устройства сертифицированы по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H, то сеть они могут не только выдерживать погружение в воду, но и не очень бережное обращение, например, падение.

Особенно интересно выглядит Ulefone Armor Pad 3 Pro. В дополнение к своей гигантской батарее он получил быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Им также поддерживается обратная проводная зарядка мощностью 10 Вт на случай, если вы захотите использовать его в качестве блока питания.

Этот планшет и его аккумулятор выдерживают эксплуатацию при очень низких температурах, до -30℃. Armor Pad 3 Pro также оснащен солидными светодиодами мощностью 1100 люмен. Кроме того, хранилище устройства в 256 ГБ можно расширить до 2 ТБ.

Ulefone добавил к блюду 16 ГБ оперативной памяти, и которую можно виртуально увеличить до 24 ГБ. На лицевой стороне установлен 10,36-дюймовый дисплей с расширением 2К. Компания выпустила промо-ролик этого устройства, вы можете полюбоваться им под статьей.

Ulefone Armor Pad Pro, в свою очередь, получил батарею емкостью 7650 мАч. Этот планшет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, но вы также можете виртуально расширить ее. Ulefone включил сюда 128 ГБ встроенной памяти, что вдвое больше, чем предлагает аналог 2023 года .

На задней панели планшета установлена 48-мегапиксельная камера в дополнение к 32-мегапиксельному фронтальному объективу.

Компания Ulefone объявила, что продажи обоих планшетов стартуют по всему миру 13 мая. Они уже числятся в каталоге AliExpress.

Истчоник — androidheadlines.com