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ПК, ноутбуки, железоЭлектроника и техника

Новый чип Kirin от Huawei поборется с Apple M2 и Intel Core i7

Максим Тарков Максим Тарков
03.05.2024
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Новый чип Kirin от Huawei поборется с Apple M2 и Intel Core i7

Недавняя утечка из китайской социальной сети Weibo, похоже пролила свет на характеристики грядущего чипа Kirin для ПК от Huawei. Если информация подтвердится, то Huawei готовится выпустить процессор, который сможет конкурировать с процессорами Apple и Intel с точки зрения производительности.

В утечке раскрываются спецификации процессора Kirin для ПК и высказываются предположения, что он будет использовать архитектуру Taishan v130 и иметь 8-ядерный процессор с тактовой (вероятно, базовой) частотой 2,5 ГГц. По слухам, графический процессор будет представлять собой 10-ядерный блок под кодовым именем «Ma Liang 920».

Информация также включает в себя тесты производительности. Но нужно относиться к охваченному с недоверием, поскольку их надежность под вопросом.

По сообщениям, чипу Kirin для ПК удалось набрать 11640 баллов в многоядерном тесте в Geekbench 6 при потреблении 30 Вт мощности. По этому показателю он находится в той же категории, что и процессоры Apple M2 и Intel i7-13700H, средний балл которых в многоядерном режиме составляет 10064 и 12203 соответственно.

В то же время в Geekbench 5 он набрал 1130 баллов в одноядерном тесте и 8765 в многоядерном. В тесте 3D Mark Wild Life Extreme он получил 6490 баллов при потреблении 20 Вт.

Более того, Cinebench R24, еще один инструмент для сравнительного анализа, ориентированный на производительность рендеринга ЦП, оценил его на 72 балла, одноядерный тест пройден на 680 баллов, а многоядерный — на 1695 баллов.

Кроме того, предполагается, что предстоящий чип Kirin для ПК может поддерживать до 32 ГБ памяти LPDDR5-6400, работающей по 128-битной шине и обеспечивающей пропускную способность 100 ГБ/с. Ходят слухи, что он поддерживает работу SSD до 2 ТБ емкости и имеет три порта USB-4.

Стоит отметить, что эти подробности не получили официального подтверждения, и мы не уверены, является ли утечка достоверной. Поэтому будет разумно отнестись к информации немного скептически.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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