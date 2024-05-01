Обновление UI 6.1 уже получили 8,8 миллионов устройств

Samsung объявила о значительном успехе в развёртывании своего обновления One UI 6.1, которое с марта уже установлено на 8,8 миллиона устройств. Эта статистика не включает новейшую серию Galaxy S24, поскольку эти устройства были изначально оснащены One UI 6.1. Данные относятся к устройствам линейки Galaxy S23, включая модель S23 FE, а также к последним версиям складных смартфонов Z Fold5 и Flip5 и планшетам серии Galaxy Tab S9.

Далее компания начнёт расширять обновление, включая в список устройств семейство Galaxy S22, а также модели Fold4, Flip4 и серию планшетов Galaxy Tab S8. Это позволит увеличить количество пользователей, которые получат доступ к новым функциям Galaxy AI.

Samsung стремится к тому, чтобы к концу 2024 года более 100 миллионов пользователей имели доступ к функциям Galaxy AI. Среди наиболее популярных AI-возможностей, представленных в обновлении One UI 6.1, пользователи часто используют Live Translate, Live Transcribe, Chat Assistance и Object Finder.

Примечательно, что обновление уже установлено почти на 75% устройств Galaxy Z Fold5 в Европе, 80% смартфонов Galaxy S23 Ultra и на 65% планшетов Galaxy Tab S9. Samsung отмечает, что это делает One UI 6.1 одним из самых успешных обновлений программного обеспечения в истории компании.

Источник — samsung.com