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Интернет и ПО

Обновление UI 6.1 уже получили 8,8 миллионов устройств

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.05.2024
3 Просмотра 0
Обновление UI 6.1 уже получили 8,8 миллионов устройств

Samsung объявила о значительном успехе в развёртывании своего обновления One UI 6.1, которое с марта уже установлено на 8,8 миллиона устройств. Эта статистика не включает новейшую серию Galaxy S24, поскольку эти устройства были изначально оснащены One UI 6.1. Данные относятся к устройствам линейки Galaxy S23, включая модель S23 FE, а также к последним версиям складных смартфонов Z Fold5 и Flip5 и планшетам серии Galaxy Tab S9.

Далее компания начнёт расширять обновление, включая в список устройств семейство Galaxy S22, а также модели Fold4, Flip4 и серию планшетов Galaxy Tab S8. Это позволит увеличить количество пользователей, которые получат доступ к новым функциям Galaxy AI.

Samsung стремится к тому, чтобы к концу 2024 года более 100 миллионов пользователей имели доступ к функциям Galaxy AI. Среди наиболее популярных AI-возможностей, представленных в обновлении One UI 6.1, пользователи часто используют Live Translate, Live Transcribe, Chat Assistance и Object Finder.

Примечательно, что обновление уже установлено почти на 75% устройств Galaxy Z Fold5 в Европе, 80% смартфонов Galaxy S23 Ultra и на 65% планшетов Galaxy Tab S9. Samsung отмечает, что это делает One UI 6.1 одним из самых успешных обновлений программного обеспечения в истории компании.

Источник — samsung.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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