Steam Deck получила расширенную поддержку GeForce NOW

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны таких компаний, как Lenovo, Asus и MSI, Steam Deck от Valve вновь доказывает, что это один из лучших игровых портативных ПК на рынке. После объявления, что GeForce NOW от Nvidia предоставит портативному ПК более широкую поддержку, его доминирование станет еще более всеобъемлющим.

На улучшение опыта пользователей Steam Deck направлено два грядущих обновления. Первое — это новая методика установки бета-версии GeForce NOW на Steam Deck, которая автоматически поставит Google Chrome на консоль и настроит все необходимое, чтобы можно было начать играть сразу после загрузки.

А второе — это обновление GeForce NOW, которое дает возможность управлять браузером с геймпада, в том числе в Steam Deck. Это позволяет находить игры и играть в них на портативном устройстве, не беспокоясь о системных требованиях, включая даже те, что не принадлежат Steam, и тайтлы с поддержкой Nvidia DLSS и трассировки лучей.

Nvidia и Valve вели переговоры о реализации дополнительной поддержки в Steam Deck еще с 2023 года, поэтому этих изменений, безусловно, ждали долго.

Перечисленные обновления от Nvidia помогут сгладить некоторые углы в работе Steam Deck. Например, недостаток мощности по сравнению с другими портативными ПК со временем становится все более очевидным. В OLED-версии некоторые из этих проблем были устранены, но часть игр по-прежнему не могут работать без модов.

Упрощенная трансляция игр при помощи GeForce NOW — лучший способ решить эту проблему (по крайней мере, до тех пор, пока не будет запущен Steam Deck 2), поскольку в этом случае железо совершенно не влияет на качество работы лучших компьютерных игр. Пока у вас есть доступ к надежному Интернет-соединению, частота кадров и общая производительность остаются настолько стабильными, насколько это возможно, даже для игр, которые система сама не смогла бы воспроизвести.

А благодаря добавленной поддержке контроллера в сочетании с самым большим плюсом Steam Deck — превосходной ОС, полностью оптимизированной для портативного устройства, действительно создается впечатление, что консоль получила стоящие улучшения, которые позволят ей участвовать в конкурентной борьбе с более мощными соперниками на равных.

Истчоник — techradar.com