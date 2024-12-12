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Обновлена панель конфиденциальности Android

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.12.2024
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Обновлена панель конфиденциальности Android

Панель конфиденциальности Android расширила свои функции. Обновление Android 15 QPR1 принесло расширенную историю доступа к разрешениям в панели конфиденциальности. Теперь пользователи могут видеть не только активность за последние 24 часа, но и за целых 7 дней.

Эта возможность пока доступна на устройствах Pixel с Android 15 QPR1. Она распространяется через обновление системы Google Play, выпущенной в ноябре 2024 года. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти в «Настройки» -> «Безопасность и конфиденциальность» -> «Панель управления «Конфиденциальность».

Интересно, что Google планировала добавить эту функцию ещё в Android 13, а затем и в Android 16. Но в итоге компания реализовала её в Android 15. Выпуск обновления через систему Google Play, а не через основное обновление Android, демонстрирует новый подход Google к внедрению улучшений. Пользователи могут выбирать между 7-дневным и 24-часовым режимом просмотра истории доступа к разрешениям в зависимости от своих потребностей.

Панель конфиденциальности, впервые появившаяся в Android 12, помогает пользователям отслеживать, какие приложения и когда получают доступ к различным функциям телефона, таким как камера и микрофон. Это позволяет быстро обнаружить подозрительную активность, например, доступ к камере, когда телефон заблокирован. Расширение истории до 7 дней делает эту функцию ещё более полезной для выявления потенциальных проблем с конфиденциальностью.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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