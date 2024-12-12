Google совершенствует оповещения о неизвестных трекерах

Google улучшила функцию «Оповещения о неизвестных трекерах» на Android. Это делается для того, чтобы защитить пользователей от несанкционированного слежения. Теперь, если вы обнаружите, что за вами следят с помощью неизвестного устройства, например, AirTag или подобного трекера Bluetooth, вы получите предупреждение.

Более того, Google добавила возможность приостановить передачу данных о местоположении на 24 часа, чтобы предотвратить дальнейшее отслеживание. Это поможет вам выиграть время, чтобы точно определить местонахождение трекера и отключить его. Функция доступна на устройствах с Android 6.0 и выше. Хотя сейчас она в первую очередь ориентирована на Apple AirTags, Google намерена расширить её возможности в будущем.

Важная деталь: данные о местоположении остаются зашифрованными на вашем устройстве и не передаются Google или другим пользователям. Функция включена по умолчанию, но её можно отключить. Google также предоставляет инструкции по безопасности, включая скриншоты карты и рекомендации по отключению трекера.

В целом, обновление призвано укрепить безопасность и приватность пользователей Android. Но некоторые устройства, например, Galaxy SmartTag 2, работают только с платформой Samsung SmartThings Find. Он не работает с Find My Device, которая является платформой отслеживания местоположения Android по умолчанию. Google продолжает работать над улучшением функции и надеется на будущую интеграцию с другими платформами для более эффективной защиты.

Источник — sammobile