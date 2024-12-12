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В сети появился подробный паспорт Google Pixel 9a

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.12.2024
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В сети появился подробный паспорт Google Pixel 9a

В сети появились подробные характеристики нового Google Pixel 9a. Выход смартфона ожидается в марте 2025 года. Утечка раскрывает буквально всё, начиная от типа чипов камеры и заканчивая производителем сканера отпечатков пальцев. Экран Pixel 9a будет 6,285 дюймов, AMOLED, с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и адаптивной частотой обновления 60/120 Гц. Разрешение — 2424 x 1080 пикселей, яркость до 1000 нит (пиковая — 2700 нит). Рамки вокруг экрана достаточно широкие — около 4 мм.

«Сердцем» смартфона станет процессор Google Tensor G4, такой же, как и в флагманском Pixel 9, в паре с чипом безопасности Google Titan M2. Объём оперативной памяти — 8 ГБ LPDDR5X, а встроенной — 128 или 256 ГБ UFS 3.1.

У Google Pixel 9a две основные камеры: 48-мегапиксельная Samsung GN8 (f/1.7, 82 градуса, OIS) и 13-мегапиксельная сверхширокоугольная Sony IMX712 (f/2.2, 120 градусов). Фронтальная камера также 13-мегапиксельная Sony IMX712 (f/2.2, 96 градусов).

Емкость батареи увеличена до 5100 мАч, что на 13% больше, чем у предшественника. Поддерживается быстрая зарядка 23 Вт и беспроводная зарядка 7,5 Вт. Корпус Pixel 9a будет с металлической рамкой из анодированного алюминия и пластиковой задней панелью с матовой отделкой. Степень защиты — IP68.

Цветовая гамма: Обсидиан (черный), Фарфор (бежевый), Ирис (фиолетовый) и Пион (розовый). Вес — около 186 грамм. Цена за версию Google Pixel 9a на 128 ГБ составит 499 долларов. Работает на Android 15 с гарантией семи лет обновлений. В целом, Google Pixel 9a позиционируется как мощный и защищенный смартфон среднего класса с отличными камерами и большим аккумулятором.

Источник — winfuture

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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