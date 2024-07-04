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Мода и стиль

Nike прекращает поддержку приложения для кроссовок Adapt

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.07.2024
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Nike прекращает поддержку приложения для кроссовок Adapt

Трилогия «Назад в будущее» остаётся культовой и продолжает вдохновлять на инновации, однако Nike заявила о прекращении разработки новых моделей кроссовок с технологией самозашнуровывания Adapt. Такие модели как HyperAdapt 1.0 и Air Mags были востребованы среди покупателей, но теперь компания приняла решение не выпускать их обновлённые версии.

Следующим шагом станет удаление мобильного приложения Adapt BB из Google Play и App Store в ближайший месяц. Это приложение было необходимо для управления третьей версией самозашнуровывающихся кроссовок Nike. После удаления приложения пользователи смогут управлять кроссовками только с помощью физических кнопок, что позволит включать и выключать их, проверять заряд батареи и регулировать шнурки, сохраняя лишь одну настройку. Возможность регулировки подсветки будет потеряна.

Кроссовки Nike Adapt BB, которые носили знаменитые спортсмены типа Джейсона Тейтума и Луки Дончича, позволяли регулировать шнурки вручную или через Bluetooth. Приложение предоставляло возможность настройки плотности посадки и цвета светодиодной подсветки, но после 6 августа Nike предупреждает, что приложение не будет перенесено на новые устройства, а обновления iOS могут ограничить или прекратить его работу.

Закрытие приложения Nike подчеркивает сложности, связанные с разработкой и поддержкой умной одежды и аксессуаров. Потребители привыкли к частой смене смартфонов, но умные устройства, такие как электронные кроссовки или джинсовые куртки с интегрированными технологиями, могут использоваться на протяжении десятилетий, даже если производитель прекратит их поддержку.

Решение Nike остановить поддержку приложения является понятным с экономической точки зрения, так как компания не получает прибыль с продукта, который больше не продаётся. Тем не менее, для пользователей это означает потерю некоторых функций в их кроссовках, которые могли служить им ещё многие годы.

Источник — theverge.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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