Nike прекращает поддержку приложения для кроссовок Adapt

Трилогия «Назад в будущее» остаётся культовой и продолжает вдохновлять на инновации, однако Nike заявила о прекращении разработки новых моделей кроссовок с технологией самозашнуровывания Adapt. Такие модели как HyperAdapt 1.0 и Air Mags были востребованы среди покупателей, но теперь компания приняла решение не выпускать их обновлённые версии.

Следующим шагом станет удаление мобильного приложения Adapt BB из Google Play и App Store в ближайший месяц. Это приложение было необходимо для управления третьей версией самозашнуровывающихся кроссовок Nike. После удаления приложения пользователи смогут управлять кроссовками только с помощью физических кнопок, что позволит включать и выключать их, проверять заряд батареи и регулировать шнурки, сохраняя лишь одну настройку. Возможность регулировки подсветки будет потеряна.

Кроссовки Nike Adapt BB, которые носили знаменитые спортсмены типа Джейсона Тейтума и Луки Дончича, позволяли регулировать шнурки вручную или через Bluetooth. Приложение предоставляло возможность настройки плотности посадки и цвета светодиодной подсветки, но после 6 августа Nike предупреждает, что приложение не будет перенесено на новые устройства, а обновления iOS могут ограничить или прекратить его работу.

Закрытие приложения Nike подчеркивает сложности, связанные с разработкой и поддержкой умной одежды и аксессуаров. Потребители привыкли к частой смене смартфонов, но умные устройства, такие как электронные кроссовки или джинсовые куртки с интегрированными технологиями, могут использоваться на протяжении десятилетий, даже если производитель прекратит их поддержку.

Решение Nike остановить поддержку приложения является понятным с экономической точки зрения, так как компания не получает прибыль с продукта, который больше не продаётся. Тем не менее, для пользователей это означает потерю некоторых функций в их кроссовках, которые могли служить им ещё многие годы.

Источник — theverge.com