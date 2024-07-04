Nothing показала основную особенность новых устройств CMF

Компания Nothing готовит к выпуску новую линейку бюджетных технологических продуктов, включая смартфон CMF Phone 1, наушники CMF Buds Pro 2 и умные часы CMF Watch Pro 2, которые будут представлены 8 июля. Детали информации о новинках пока остаются неизвестными, однако компания раскрыла одну интересную особенность дизайна Watch Pro 2 – наличие сменных безелей.

Изображения, опубликованные Nothing, намекают на возможность снять стандартный безель Watch Pro 2 и заменить его на альтернативные варианты, которые могут отличаться по толщине или дизайну, позволяя пользователю персонализировать внешний вид часов. Эта функция напоминает недавно представленные сменные безели Xiaomi Watch S3.

Для многих покупателей ключевыми факторами при выборе аксессуаров являются цена и технические характеристики, однако дизайн также играет значительную роль. Умные часы часто критикуют за их однообразный и футуристический внешний вид, но CMF Watch Pro 2 обещает внести разнообразие.

Кастомизация будет ключевой особенностью предстоящих продуктов CMF. Например, Nothing упомянула, что пользователи смогут создавать циферблаты для Watch Pro 2, адаптируя их под свои потребности. Также были представлены различные варианты задних панелей для CMF Phone 1, среди которых есть модели с подставкой, карабиноподобным зажимом и дополнительной батареей. Предполагается, что эти элементы можно будет менять, откручивая винты, что компания демонстрирует в социальных сетях на рендерах, где изображена фирменная отвёртка CMF.

CMF Buds Pro 2, похоже, являются наиболее традиционным продуктом в серии, но для окончательных выводов стоит дождаться официального анонса от Nothing, который состоится 8 июля.

Источник — techradar.com