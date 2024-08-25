Автопроизводитель Cadillac выпустил эксклюзивную серию кроссовок

Cadillac в сотрудничестве с известным дизайнером Домиником Чамброне и его творческой группой Surgeon создали уникальную серию из четырёх пар кроссовок, которые отражают дизайн и дух таких моделей автомобилей, как Celestiq, Lyriq, Optiq и Escalade IQ. Процесс разработки проходил в Дизайн-центре General Motors в Уоррене, штат Мичиган, где дизайнеры и мастера Cadillac сотрудничали с командой Surgeon, чтобы перенести элементы интерьера автомобилей, включая кожу салона, техники шитья, текстильные паттерны и цветовые решения, в дизайн обуви.

Коллекция кроссовок получилась яркой и выразительной, с уникальным стилем, который может подойти не каждому. Эксклюзивные кроссовки будут доступны к покупке только на официальном сайте Cadillac с 8 сентября по цене в 5000 долларов за пару, при этом каждая модель выпущена ограниченным тиражом в пять экземпляров.

В дополнение к этим кроссовкам, Cadillac анонсировал аукцион, на котором будет предложена пара уникальных кроссовок, созданных в честь теннисиста и амбассадора бренда Фрэнсиса Тиафо. Все собранные средства от аукциона будут направлены в Фонд Тиафо, который помогает студентам получать академическую поддержку и доступ к теннисным программам по умеренной цене или бесплатно.

Кроме обуви, Cadillac представил и другие ограниченные товары, включая куртку Escalade IQ и итальянский кашемировый свитер по цене 450 долларов, а также ручной работы свечу Detroit за 50 долларов.