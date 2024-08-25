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Мода и стиль

Автопроизводитель Cadillac выпустил эксклюзивную серию кроссовок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.08.2024
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Автопроизводитель Cadillac выпустил эксклюзивную серию кроссовок

Cadillac в сотрудничестве с известным дизайнером Домиником Чамброне и его творческой группой Surgeon создали уникальную серию из четырёх пар кроссовок, которые отражают дизайн и дух таких моделей автомобилей, как Celestiq, Lyriq, Optiq и Escalade IQ. Процесс разработки проходил в Дизайн-центре General Motors в Уоррене, штат Мичиган, где дизайнеры и мастера Cadillac сотрудничали с командой Surgeon, чтобы перенести элементы интерьера автомобилей, включая кожу салона, техники шитья, текстильные паттерны и цветовые решения, в дизайн обуви.

Коллекция кроссовок получилась яркой и выразительной, с уникальным стилем, который может подойти не каждому. Эксклюзивные кроссовки будут доступны к покупке только на официальном сайте Cadillac с 8 сентября по цене в 5000 долларов за пару, при этом каждая модель выпущена ограниченным тиражом в пять экземпляров.

кроссовки Cadillac

В дополнение к этим кроссовкам, Cadillac анонсировал аукцион, на котором будет предложена пара уникальных кроссовок, созданных в честь теннисиста и амбассадора бренда Фрэнсиса Тиафо. Все собранные средства от аукциона будут направлены в Фонд Тиафо, который помогает студентам получать академическую поддержку и доступ к теннисным программам по умеренной цене или бесплатно.

Кроме обуви, Cadillac представил и другие ограниченные товары, включая куртку Escalade IQ и итальянский кашемировый свитер по цене 450 долларов, а также ручной работы свечу Detroit за 50 долларов.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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