Apple работает над новым устройством для умного дома

Обнаруженные данные на сервере Apple подтверждают, что компания работает над новым устройством для умного дома, которое дополнит линейку продуктов HomePod и Apple TV. Код устройства обозначен идентификатором «HomeAccessory17,1», что указывает на создание новой категории продуктов. Этот идентификатор носит сходство с «AudioAccessory», используемым для HomePod.

Интересно, что идентификатор «17,1» может свидетельствовать о том, что новинка будет оснащена процессором Apple A18, который также ожидается во всех четырёх версиях iPhone 16, планируемых к выпуску в конце текущего года. С процессором A18 новое устройство для умного дома получит значительные вычислительные возможности для функций Apple Intelligence.

Кроме того, код указывает на то, что новый «домашний аксессуар» будет функционировать на основе модифицированной версии tvOS, аналогично HomePod. Ранее в этом году была обнаружена информация о работе Apple над homeOS, которая может стать операционной системой для нового устройства.

Также в коде упоминаются две еще не выпущенные модели Apple TV с идентификаторами AppleTV14,4 и AppleTV14,5, и согласно слухам, обновленный Apple TV может появиться на рынке в 2024 году.

Ожидается, что в сентябре Apple представит новые модели iPhone и iPad, а также возможно анонсирует и другие продукты.

Источник — macrumors.com