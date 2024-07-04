Лого сайта
Главная » Умный дом » Apple работает над новым устройством для умного дома
Умный домЭлектроника и техника

Apple работает над новым устройством для умного дома

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.07.2024
294 Просмотра 0
Apple работает над новым устройством для умного дома

Обнаруженные данные на сервере Apple подтверждают, что компания работает над новым устройством для умного дома, которое дополнит линейку продуктов HomePod и Apple TV. Код устройства обозначен идентификатором «HomeAccessory17,1», что указывает на создание новой категории продуктов. Этот идентификатор носит сходство с «AudioAccessory», используемым для HomePod.

Интересно, что идентификатор «17,1» может свидетельствовать о том, что новинка будет оснащена процессором Apple A18, который также ожидается во всех четырёх версиях iPhone 16, планируемых к выпуску в конце текущего года. С процессором A18 новое устройство для умного дома получит значительные вычислительные возможности для функций Apple Intelligence.

Кроме того, код указывает на то, что новый «домашний аксессуар» будет функционировать на основе модифицированной версии tvOS, аналогично HomePod. Ранее в этом году была обнаружена информация о работе Apple над homeOS, которая может стать операционной системой для нового устройства.

Также в коде упоминаются две еще не выпущенные модели Apple TV с идентификаторами AppleTV14,4 и AppleTV14,5, и согласно слухам, обновленный Apple TV может появиться на рынке в 2024 году.

Ожидается, что в сентябре Apple представит новые модели iPhone и iPad, а также возможно анонсирует и другие продукты.

Источник — macrumors.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.