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Nintendo заявила о прекращении поддержки и ремонта Wii U

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.07.2024
276 Просмотров 0
Nintendo заявила о прекращении поддержки и ремонта Wii U

Nintendo объявила о прекращении программы технического обслуживания и ремонта игровых консолей Wii U и сопутствующих периферийных устройств с 3 июля 2024 года. Компания сообщает, что причиной этого решения является окончание запасов необходимых компонентов для ремонта.

«В связи с исчерпанием запасов комплектующих, начиная с 3 июля 2024 года, мы больше не сможем принимать Wii U и периферийные устройства для ремонта», — говорится в официальном заявлении от Nintendo.

Заявление Nintendo

Ранее, 8 апреля текущего года, Nintendo завершила работу онлайн-сервисов для Wii U и 3DS. Тем не менее, пользователи по-прежнему будут иметь возможность скачивать обновления, а также повторно загружать уже приобретённое программное обеспечение и дополнительный контент (DLC) через Nintendo eShop.

Источник — vgchartz.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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