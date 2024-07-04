Nintendo заявила о прекращении поддержки и ремонта Wii U

Nintendo объявила о прекращении программы технического обслуживания и ремонта игровых консолей Wii U и сопутствующих периферийных устройств с 3 июля 2024 года. Компания сообщает, что причиной этого решения является окончание запасов необходимых компонентов для ремонта.

«В связи с исчерпанием запасов комплектующих, начиная с 3 июля 2024 года, мы больше не сможем принимать Wii U и периферийные устройства для ремонта», — говорится в официальном заявлении от Nintendo.

Ранее, 8 апреля текущего года, Nintendo завершила работу онлайн-сервисов для Wii U и 3DS. Тем не менее, пользователи по-прежнему будут иметь возможность скачивать обновления, а также повторно загружать уже приобретённое программное обеспечение и дополнительный контент (DLC) через Nintendo eShop.

Источник — vgchartz.com