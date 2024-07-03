One UI 6.1.1 улучшит виджеты на внешнем экране Galaxy Z Flip 6

За несколько дней до официального анонса новых моделей складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 в сети появилась информация о возможностях и характеристиках этих устройств. Недавно известный инсайдер Эван Бласс поделился изображениями Flip 6, которые позволили предположить, что Samsung сосредоточилась на улучшении пользовательского интерфейса внешнего дисплея устройства.

На опубликованных снимках видно, что на внешнем экране Z Flip 6 могут одновременно отображаться три виджета, что стало нововведением по сравнению с предшественником Z Flip 5. Вероятно, обновление интерфейса One UI 6.1.1 предоставит пользователям возможность настраивать виджеты различного размера на внешнем экране складных телефонов серии Z Flip. Эта особенность, скорее всего, будет доступна только на моделях с 3,4-дюймовыми экранами, то есть на Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Flip 6. Предполагается, что Z Flip 5 также получит аналогичную функцию с приходом обновления One UI 6.1.1.

Помимо улучшений интерфейса, Galaxy Z Flip 6 может похвастаться более продвинутой основной камерой. По слухам, новинка оснащена 50-мегапиксельным датчиком, который благодаря кадрированию способен предоставлять изображения с двукратным оптическим зумом. Эту функцию также продемонстрировали на одном из утечек изображений.

Как правило, Samsung представляет свои складные устройства с версией программного обеспечения One UI x.1.1, а затем это обновление становится доступным для других складных смартфонов и планшетов компании. Ожидается, что Z Flip 5 сможет воспользоваться новыми функциями после выпуска обновления One UI 6.1.1, которое, по предварительным данным, может быть выпущено в конце текущего месяца или в следующем.

Samsung запланировала мероприятие на следующую неделю, где предположительно будут представлены все новые функции, которые принесет One UI 6.1.1.

Источник — sammobile.com